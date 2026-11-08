به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی بانوان مداح، مبلغ و مسئولان هیئات مذهبی استان با عنوان «حرف نو، پیشرانی بانوان و عهد جهاد»، ضمن خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: آنچه امروز باید به عنوان مشق و سرمشق در دستور کار فعالیت‌های آینده خود قرار دهیم، مسئله تبیین و روضه خوانی در مسیری است که علمداری آن را حضرت زینب سلام‌الله‌علیها بر عهده داشتند.





وی با اشاره به حضور پرشور بانوان موفق در عرصه جهاد تبیین، افزود: حضرت زینب (س) مسیر کربلا را تبیین کردند و بقای درس کربلا پیوسته به تبیین آن حضرت وابسته بوده و هست.