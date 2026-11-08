به گزارش خبرگزاری مهر، همکاری مشترک سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش فارس با محوریت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نوجوانان در نشستی با حضور مدیران دو مجموعه بررسی شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، و معصومه دستغیب، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش فارس در امور بانوان و خانواده، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی دو دستگاه تبادل نظر کردند.

یکی از محورهای مورد تأکید در این نشست، تشکیل کارگروه‌های مشترک با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود، ایجاد هم‌افزایی و تعریف برنامه‌های عملیاتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی بود.

تأکید بر نقش‌آفرینی نوجوانان در تصمیم‌سازی

در بخش دیگری از این نشست، برنامه‌های هفته نوجوان تشریح شد و حاضران بر ضرورت توجه به موضوع حکمرانی نوجوان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثر نسل نوجوان در فرایندهای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی تأکید کردند.

بر این اساس، نوجوانان باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌هایی که به مسائل و نیازهای آنان مربوط می‌شود، نقش فعال‌تری داشته باشند و زمینه بروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این نسل فراهم شود.

تعیین سه محور اصلی همکاری تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش

در ادامه نشست، سه محور جوانی جمعیت، زیست عفیفانه نوجوان و فعالیت‌های قرآنی به‌عنوان زمینه‌های اصلی همکاری مشترک دو مجموعه مطرح شد.

در محور جوانی جمعیت، بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی دو دستگاه برای تبیین اهمیت این موضوع تأکید شد.

همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک با هدف تقویت فرهنگ عفاف و ترویج سبک زندگی عفیفانه در میان نوجوانان، از دیگر زمینه‌های همکاری عنوان شد.

توسعه و تقویت فعالیت‌های قرآنی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی آموزش‌وپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به‌عنوان سومین محور همکاری مورد توجه قرار گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد دو مجموعه با تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین برنامه‌های عملیاتی در این سه محور، زمینه گسترش همکاری‌ها و اجرای برنامه‌های اثربخش در حوزه نوجوانان را فراهم کنند.

