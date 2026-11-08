به گزارش خبرنگار مهر ،جمشید خرمی عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات توزیع آرد و سوخت در این شهرستان اظهار کرد: تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی و سوخت مورد نیاز مردم از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر از دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی و ملی، مشکلات موجود در این زمینه را کاهش دهیم.

وی افزود: شهرستان بشاگرد به دلیل وسعت جغرافیایی، پراکندگی روستاها، فاصله زیاد برخی مناطق از مرکز شهرستان و نبود امکانات حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از نقاط، شرایط خاصی دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این ویژگی‌ها برای تأمین و توزیع آرد و سوخت تصمیم‌گیری کرد.



خرمی ادامه داد: در همین راستا، تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کیسه آرد به‌صورت علی‌الحساب به شهرستان اختصاص یافته و پیگیری‌ها برای تأمین سهمیه مورد نیاز خانوارهای بشاگرد همچنان ادامه دارد.



وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اطلاعات خانوارها و شفافیت در روند توزیع آرد گفت: تکمیل اطلاعات خانوارها و ثبت و تأیید دریافت سهمیه در سامانه نانینو از موضوعات مهمی است که باید با همکاری بخشداران، شوراهای اسلامی و دهیاران دنبال شود تا سهمیه‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و نیاز واقعی خانوارها توزیع شود.

ضرورت بازنگری در سهمیه سوخت متناسب با شرایط بشاگرد

فرماندار شهرستان بشاگرد در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین سوخت در مناطق روستایی تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، افزایش سهمیه سوخت خودروهای شخصی و سهمیه اضطراری جایگاه‌هاست؛ چراکه برخی خانوارها برای انجام امور روزمره، دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و اداری ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند.



خرمی با بیان اینکه محدودیت سوخت برای ساکنان مناطق دورافتاده مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند، افزود: فرهنگیان، دانش‌آموزان، کشاورزان، بازاریان و فعالان اقتصادی هرکدام متناسب با نوع فعالیت خود به سوخت نیاز دارند و باید این نیازها در برنامه‌ریزی و تخصیص سهمیه مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان شرایط زندگی مردم در مناطق پراکنده و دورافتاده بشاگرد را با مناطق برخوردار و دارای دسترسی آسان به امکانات حمل‌ونقل مقایسه کرد؛ بنابراین ضروری است سهمیه‌های سوخت متناسب با موقعیت جغرافیایی، نیازهای واقعی و شرایط معیشتی مردم بازنگری شود.

فرماندار بشاگرد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه سوخت شهرستان گفت: این موضوع را در سطح استان و با کمک استاندار هرمزگان و سایردستگاه‌های مسئول دنبال می‌کنیم و امیدواریم با همکاری مسئولان ذی‌ربط، تصمیمات مؤثری برای رفع دغدغه‌های مردم اتخاذ شود.



خرمی همچنین بر ضرورت توزیع شفاف و عادلانه سهمیه‌های اضطراری تأکید کرد و گفت: فرمانداری با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اصناف و واحدهای اداری، نیازهای موجود را بررسی و اولویت‌بندی می‌کند تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین و توزیع سهمیه‌های اضطراری فراهم شود.



وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم و نمایندگان محلی در مدیریت این مسائل اظهار کرد: شوراهای اسلامی، دهیاران و معتمدان ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی نیازهای واقعی مناطق هستند و انتظار داریم با همکاری و اطلاع‌رسانی دقیق، در فرهنگ‌سازی مصرف صحیح سوخت و جلوگیری از قاچاق نیز مشارکت داشته باشند.

تصویب دو مصوبه برای رفع مشکلات آرد و سوخت

فرماندار شهرستان بشاگرد در تشریح نتایج این نشست گفت: برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده، دو مصوبه به تصویب رسید که در مصوبه نخست، تأیید دریافت سهمیه آرد مهرماه و آبان‌ماه در سامانه نانینو با همکاری بخشداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و فرمانداری نیز پیگیری تأمین سهمیه مورد نیاز شهرستان را ادامه خواهد داد.



خرمی افزود: در مصوبه دوم نیز مقرر شد موضوع افزایش سهمیه اضطراری کارت‌های جایگاه‌های سوخت پیگیری شود و فرمانداری با جمع‌آوری اطلاعات اصناف و واحدهای اداری، نیازهای آنان را اولویت‌بندی و برای تأمین و توزیع سهمیه اضطراری اقدام کند.



وی در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهرستان، کاهش دغدغه‌های مردم، برقراری عدالت در توزیع کالاهای اساسی و سوخت و جلوگیری از ایجاد مشکلات معیشتی برای خانوارهاست و این موضوعات تا حصول نتیجه از مسیرهای قانونی و اداری پیگیری خواهد شد.