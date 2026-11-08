به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی بانوان مداح، مبلغ و مسئولان هیئات مذهبی استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش زنان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی زمانی جدی شد و شکل و عمق پیدا کرد که حرکت زنان در این عرصه ورود یافت و می‌توان گفت انقلاب ما، انقلابی زنانه است چرا که زنان در پشت پرده و در خط مقدم میدان‌دار اتفاقات بزرگ این جبهه بوده‌اند.



وی با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و نگاه عمیق خداوند متعال به خلقت و رسالت آن حضرت افزود: مبارزه و نهضت حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، یک «نهضت روایت» بود. دشمنان پس از رحلت پیامبر (ص) به دنبال ساخت روایتی تحریف‌شده از دین و ولایت بودند، اما حضرت زهرا (س) با جهاد تبیین، سخنرانی در خانه، مسجد، منبر و میان مردم، حقیقت و صراط مستقیم را تبیین کرد و نقشه دشمنان را برای انحراف مسیر اسلام ناب از بین برد. اسلام و تشیع امروز حیات و بقای خود را به شدت مدیون روایتگری و تبیین دقیق آن حضرت است.



دستیار ویژه معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به رسالت هیأت‌های مذهبی و جامعه مداحان و مبلغان تصریح کرد: ما نباید نقش هیأت و روضه را به گریه کردنِ فردی و کسب آرامش روحیِ شخصی محدود کنیم؛ اگرچه اشک ریختن بر سیدالشهدا (س) و اهل‌بیت (ع) توفیق الهی و ارزشمند است، اما امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) صرفاً گریه‌کن نمی‌خواهند، بلکه اقدام و عمل در میدان می‌خواهند. در طول تاریخ بسیاری برای امام حسین (ع) اشک ریختند اما به هنگام عمل و یاری امام، در میدان حاضر نشدند.



وی تأکید کرد: هیأت مذهبی باید از دایره عزاداری صرف خارج شده و به پایگاه «حرکت در میدان» و کنشگری اجتماعی تبدیل شود. هیأت‌ها به دلیل داشتن مخاطبان عمومی، مردمی و با سلایق گوناگون، بهترین بستر برای رساندن روایت درست انقلاب اسلامی به آحاد جامعه هستند.



حجت‌الاسلام حقانی ابراز کرد: ما باید دغدغه رسیدن پیام انقلاب اسلامی را به تمام اقشار جامعه داشته باشیم و با زبان مناسب با عموم مردم گفتگو کنیم، چرا که به فرموده امام راحل (ره)، بدنه اصلی ملت ایران انقلابی و همراه با ارزش‌های اسلامی هستند و هیأت‌های مذهبی باید پیشران این میدان‌داری عمومی باشند.