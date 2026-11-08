به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها، اظهار کرد: همزمان با بارش‌های اخیر، تمامی نیروهای خدمات شهری و آتش‌نشانی شهرداری با بسیج امکانات و تجهیزات در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و عملیات لایروبی و بازگشایی کانال‌های دفع آب‌های سطحی در سطح شهر انجام شد.

شهردار رودبار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان بارندگی‌های شب گذشته افزود: نیروهای خدمات شهری و آتش‌نشانی از ساعات اولیه بارش در نقاط مختلف شهر حضور یافته و با تلاش شبانه‌روزی، مسیل‌ها، کانال‌ها، جوی‌ها و آبروهای مسدودشده را پاکسازی و بازگشایی کردند.

وی با بیان اینکه این اقدامات با هدف پیشگیری از آبگرفتگی معابر و کاهش مشکلات شهروندان انجام شده است، تصریح کرد: روند پاکسازی و پایش مسیرهای هدایت آب‌های سطحی با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات شهرداری همچنان ادامه دارد.

کاظمی فتلکی بیان کرد: شبکه دفع آب‌های سطحی شهر به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی وجود داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت جوی و شرایط شهر را رصد کرده و برای حفظ رفاه و امنیت شهروندان در آماده‌باش خواهد بود.