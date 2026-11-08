به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند غروب یکشنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان سمنان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و مسئولیت های فرهنگی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان‌های راهیان نور باید متناسب با وضعیت معیشتی خانواده‌ها انجام شود، اما مشکلات اقتصادی نباید موجب کم‌توجهی به انتقال ارزش‌های دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و روحیه جهاد و مقاومت به نسل‌های آینده شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس افزود: باید از ظرفیت‌های موجود در استان و همراهی مجموعه‌های اجرایی برای اجرای منسجم‌تر این حرکت فرهنگی استفاده شود و زمینه مشارکت دستگاه‌های مختلف در این برنامه فراهم آید.

استاندار سمنان تشکیل کمیته‌های تخصصی و تعیین دقیق مسئولیت‌ها را از الزامات سامان‌دهی برنامه‌های راهیان نور دانست و تصریح کرد: تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت مشخص انجام شود و ساختار اجرایی برنامه‌ها با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و همکاری سپاه و سایر مجموعه‌های مرتبط تدوین شود.

کولیوند همچنین بر ضرورت آماده‌سازی اردوگاه‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب کشور تأکید کرد و خواستار بررسی نیازهای زیرساختی این اردوگاه‌ها از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت‌های خدمات‌رسان، فرمانداران و شهرداران شد.

وی با بیان اینکه وضعیت اردوگاه‌ها باید پیش از آغاز اعزام کاروان‌ها به‌صورت میدانی بررسی شود، اظهار داشت: مسئولان و کارشناسان در روزهای آینده از این مراکز بازدید کنند تا کمبودهای زیرساختی و تجهیزاتی شناسایی و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها در زمان مناسب انجام شود.

استاندار سمنان استفاده از ظرفیت صنایع و واحدهای تولیدی استان برای تأمین اقلام مورد نیاز اردوگاه‌ها را از دیگر محورهای پشتیبانی این برنامه برشمرد و گفت: با مذاکره با کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی می‌توان زمینه تأمین کالاهای ضروری با قیمت مناسب یا تخفیف را فراهم کرد و بخشی از هزینه‌های پشتیبانی کاروان‌ها را کاهش داد.

کولیوند همچنین خواستار مشارکت مجموعه‌های فرهنگی، بسیج و دستگاه‌های اجرایی در تأمین نیازهای برنامه شد و افزود: دستگاه‌ها باید امکانات و ظرفیت‌های خود را بررسی و پیشنهادهایشان را برای مشارکت در اجرای راهیان نور به کمیته‌های مسئول ارائه کنند.

وی سامان‌دهی حمل‌ونقل و تردد کاروان‌ها را نیز ضروری دانست و تاکید داشت: زمان‌بندی حرکت کاروان‌ها، نحوه جابه‌جایی و امکانات مورد نیاز زائران باید با دقت بررسی شود تا خدمات‌رسانی در طول سفر با نظم و هماهنگی انجام گیرد.

استاندار سمنان در پایان بر پیگیری مستمر مصوبات و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر کمیته‌های تخصصی برای آماده‌سازی اردوگاه‌ها و اجرای منظم برنامه‌های راهیان نور استان شد.