https://mehrnews.com/x3dymj ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ کد مطلب 7004515 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ پیکر «منصور انوری» نویسنده ادبیات انقلاب در آغوش امام رئوف آرام گرفت مشهد- مراسم تشییع و تدفین پیکر منصور انوری نویسنده شاخص حوزه ادبیات انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 7004515 کپی شد مطالب مرتبط تشییع و تدفین پیکر «منصور انوری» در حرم مطهر امام رضا(ع) آیین بزرگداشت زندهیاد منصور انوری در مشهد برگزار میشود بازخوانی کارنامه درخشان «منصور انوری» از دیدگاه همسنگران هنرمند فقید آیین بزرگداشت زندهیاد منصور انوری در مشهد برگزار شد آیین وداع با پیکر «منصور انوری» در مشهد حضور مهدی دادمان در مراسم بزرگداشت «منصور انوری» در مشهد آغاز مراسم تشییع پیکر«منصور انوری» در حوزه هنری خراسان رضوی سهیلی: سختکوشی و صبوری دو ویژگی برجسته «منصور انوری» بود برچسبها منصور انوری مشهد حرم امام رضا (ع)
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