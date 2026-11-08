به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی و صیانت از سلامت و ایمنی دانش‌آموزان و فرهنگیان، بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران خراسان شمالی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فعالیت آموزشی تمامی مدارس روستایی استان و کلیه مدارس شهرستان راز و جرگلان در تمامی دوره‌های تحصیلی، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: بر این اساس، فعالیت آموزشی مدارس شهری در مراکز سایر شهرستان‌های استان به‌صورت حضوری و مطابق روال عادی برقرار خواهد بود.