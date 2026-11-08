به گزارش خبرگزاری مهر، مدال طلای ایران در این رقابت‌ها را مسعود قوی‌بازو در وزن منفی ۱۲۰ کیلوگرم به دست آورد. او که قهرمان پیشین جهان در سال ۲۰۲۲ است و از خراسان رضوی به این مسابقات آمده، برای دومین بار در مسابقات جهانی به مدال طلا رسید و در ادامه رقابت‌ها حریفی از ازبکستان را کنار گذاشت.

در بخش بانوان، سه مدال نقره ایران به دست آمد؛ زهرا باغچقی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم، لیلا سیاهوشی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم و ستایش جلالدین در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم پس از رسیدن به فینال مقابل حریفان ازبکستانی به مدال نقره بسنده کردند.

در بخش برنز نیز، بهزاد اعتمادی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم، پردیس عیدی‌وندی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم و محمدرضا وحدانی در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. عیدی‌وندی پس از غلبه بر حریف یونانی مقابل حریف میزبان متوقف شد و وحدانی نیز پس از برتری برابر حریف کره‌ای، در ادامه مقابل حریف ازبکستانی به برنز بسنده کرد.

همچنین در روز نخست این مسابقات، شش کوراش‌کار ایران مدال برنز گرفتند؛ ابوالفضل آشفته در منفی ۶۰ کیلوگرم، حمید چادرنشین در منفی ۶۶ کیلوگرم، سهراب رخشان در منفی ۷۳ کیلوگرم و رضا احمدزاده در منفی ۸۱ کیلوگرم در بخش مردان و سارگل امیدوند در منفی ۷۰ کیلوگرم و سمانه خجسته در منفی ۸۷ کیلوگرم در بخش بانوان به مدال برنز دست یافتند.

الیاس علی‌اکبری، قهرمان بازی‌های آسیایی جاکارتا و قهرمان جهانی کوراش، سرمربی تیم کوراش مردان و مختار خورنگ مربی این تیم است. مصطفی دلیریان، قهرمان جهانی اوکراین، مدیر تیم‌های ملی کوراش و دبیر انجمن کوراش ایران نیز تیم ملی را با سرپرستی احمد خسرویار در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

در بخش بانوان نیز فاطمه برمکی، قهرمان جهان ۲۰۲۲ هندوستان، مربی تیم ملی کوراش ایران است.

پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار از ۷۲ کشور جهان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.