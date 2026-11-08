به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:



«نتایج وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ نینگبو، با هشت مدال و کسب جایگاه سوم رده‌بندی تیمی، با ثبت رکوردی تازه در تاریخ این رشته همراه شد.

شکستن رکورد جهان در حرکت دوضرب و کسب مدال طلای این حرکت در دسته فوق‌سنگین از سوی علیرضا یوسفی، نقطه برجسته حضور ایران در این رقابت‌ها بود؛ دستاوردی که در کنار مدال‌های ارزشمند دیگر ملی‌پوشان، از ظرفیت و توان رقابتی وزنه‌برداری ایران حکایت دارد.

این موفقیت را به علیرضا یوسفی، دیگر مدال‌آوران و اعضای تیم ملی، کادر فنی و مدیریتی این فدراسیون و خانواده وزنه‌برداری کشور تبریک می‌گوییم و برای این مجموعه در ادامه مسیر قهرمانی بویژه در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس آرزوی موفقیت داریم.»