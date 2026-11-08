به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان که با محوریت بررسی اقدامات حوزه زنان و خانواده و میزان تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات دولت و پاسخگویی مدیران اظهار کرد: مسئولیت مدیریتی فرصتی برای خدمت به مردم است، نه جایگاهی برای نمایش و تشریفات. مدیری که نمی‌تواند کار کند، نباید فرصت و زمان مردم را بگیرد و بهتر است خودش مسئولیت را رها کند.

مدیران کم‌توجه به انتصاب بانوان جریمه می‌شوند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های مربوط به ارتقای جایگاه مدیریتی زنان گفت: زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و تجربه نشان داده است هر جا مسئولیتی به بانوان واگذار شده، شاهد احساس مسئولیت، جدیت، پیگیری و سلامت کاری بالایی بوده‌ایم.

رحمانی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد پذیرش‌های دانشگاهی به بانوان اختصاص دارد، افزود: ظرفیت تخصصی زنان در بخش‌های مختلف بسیار بالاست و مدیران موظف‌اند از این توانمندی استفاده کنند.

وی با یادآوری مصوبه اختصاص حداقل یکی از معاونت‌های دستگاه‌های اجرایی دارای بیش از یک معاونت به بانوان تصریح کرد: با وجود تأکیدات سال گذشته، تعداد دستگاه‌هایی که این مصوبه را اجرایی کرده‌اند هنوز به ۱۰ مورد هم نمی‌رسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: معاونت مربوطه باید به‌صورت ماهانه شاخص انتصاب بانوان را ارزیابی و گزارش کند و مدیرانی که با وجود داشتن ظرفیت لازم در اجرای این سیاست کوتاهی کرده‌اند، جریمه خواهند شد و در این زمینه با هیچ مدیری تعارف نداریم.

رحمانی با اشاره به تکلیف دولت برای اختصاص ۳۰ درصد انتصابات به بانوان و جوانان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد حضور بانوان در جایگاه فرماندار و سطوح بالاتر مدیریتی خواهیم بود.

رتبه جمعیتی استان از ۲۸ به ۶ رسید

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: با ورود نظام بانکی و پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، رتبه استان در شاخص‌های مرتبط از جایگاه ۲۸ به رتبه ششم کشور ارتقا یافت.

رحمانی افزود: واگذاری زمین به صدها زوج جوان در استان انجام شده و برای سایر متقاضیان نیز اقدامات مربوط به آماده‌سازی زمین در حال انجام است؛ هرچند وضعیت نرخ باروری در کشور همچنان نیازمند توجه جدی است.

وی با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌ها در ارسال گزارش‌های عملکردی حوزه زنان و خانواده تأکید کرد: فرم‌های ارزیابی از روز پنجشنبه در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته بود و مدیران موظف‌اند حداکثر تا پایان امشب گزارش‌های خود را تکمیل و ارسال کنند.

شرایط کشور بهانه‌ای برای غفلت از معیشت مردم نیست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط حساس کشور و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اظهار کرد: فشارهای دشمن نباید به بازار، تولید، اشتغال و طرح‌های عمرانی منتقل شود و دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی شبانه‌روزی از معیشت مردم صیانت کنند.

رحمانی افزود: مسئولان حوزه بازار، روستابازارها، تأمین سموم کشاورزی، آرد و نان باید با جدیت پای کار باشند و اجازه ندهند مشکلات مدیریتی یا کمبودهای احتمالی، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: مسئولیت مدیران دفاع از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم است و هرگونه نگاه غیر از این با فلسفه مسئولیت مدیریتی مغایرت دارد.

مدیران مسئول حفاظت از تأسیسات و اموال عمومی هستند

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سرقت تجهیزات زیربنایی از جمله ترانس‌های برق و دکل‌های مخابراتی گفت: دستگاه‌هایی مانند شرکت توزیع نیروی برق، مخابرات و فناوری اطلاعات باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات ردیابی، حفاظت از تأسیسات و اموال عمومی را جدی بگیرند.

وی افزود: قابل قبول نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اموال مسروقه را کشف کنند، اما دستگاه متولی حتی برای شناسایی و پیگیری اموال خود اقدام مؤثری انجام ندهد.

استاندار هشدار داد: در صورت وارد شدن خسارت به تأسیسات و امکانات دستگاه‌های اجرایی، تیم‌های کارشناسی میزان قصور مدیر دستگاه، مسئول حراست، مدیر شهرستان و حتی فرماندار را بررسی و مشخص خواهند کرد و با متخلفان برخورد می‌شود.

روشن ماندن سیستم گرمایشی ۳۰ اداره در نیمه‌شب!

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از مصرف بی‌رویه انرژی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بر اساس گزارشی که دریافت کرده‌ایم، ساعت ۲۳ شب گذشته سیستم‌های گرمایشی ۳۰ اداره دولتی همچنان روشن بوده است که کشور با ناترازی گاز و برق مواجه است و احتمال محدودیت تأمین گاز در برخی استان‌ها وجود دارد.

رحمانی با اشاره به ضرورت آغاز فرهنگ‌سازی از دستگاه‌های دولتی گفت: حتی در همین جلسه نیز چندین بار درباره خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری تذکر دادم و خواستم روشنایی سالن به‌صورت یک‌درمیان مدیریت شود.

وی افزود: اگر مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی خودشان الگوی مصرف بهینه نباشند، چگونه می‌توان از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت؟ اصلاح الگوی مصرف باید از خود مسئولان آغاز شود.

۳۷ همت اعتبار در اختیار استان؛ چرا مدیران برای جذب آن تلاش نمی‌کنند؟

رحمانی در ادامه با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور گفت: بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل بند «ب» تبصره ۱۵ در اختیار استان قرار گرفته است، اما برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب این منابع پیگیری لازم را ندارند.

وی خطاب به مدیران گفت: مدیران باید برای جذب اعتبارات ملی و تسهیلات، پیگیری مستمر داشته باشند و حتی برای تحقق سهم استان، در وزارتخانه‌ها و بانک‌ها حضور پیدا کنند. مدیری که نمی‌تواند امور را پیش ببرد، باید جای خود را به افراد توانمند بدهد.

استاندار با انتقاد از بسنده کردن برخی مدیران به مکاتبات اداری افزود: از میان نزدیک به ۹۰ مدیر حاضر در مجموعه مدیریتی استان، تعداد مدیرانی که به‌صورت جدی برای جذب اعتبارات ملی و پیگیری سهم استان تلاش می‌کنند، شاید به ۱۰ نفر هم نرسد.

انتصابات شهرستانی بدون هماهنگی فرمانداران ممنوع است

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مدیران کل و فرمانداران تصریح کرد: انتصابات شهرستانی باید با هماهنگی کامل فرمانداران انجام شود و مدیران کل حق ندارند بدون هماهنگی با فرماندار اقدام به انتصاب نیرو یا انجام سفرهای شهرستانی کنند.

رحمانی افزود: فرمانداران مسئولیت مهمی در حوزه امنیت و مدیریت شهرستان دارند و بی‌توجهی به جایگاه و مسئولیت آنان قابل قبول نیست. ارجاع اختلافات داخلی دستگاه‌ها به استاندار نیز نشان‌دهنده ضعف در تعامل و مدیریت است.

وی همچنین به معاونت عمرانی مأموریت داد موضوع دعاوی حقوقی پیمانکاران را با جدیت پیگیری کند و گفت: دستگاه‌هایی که به دلیل کوتاهی در پیگیری پرونده‌های حقوقی پیمانکاران موجب برداشت از حساب‌های دولتی و تضییع بیت‌المال شوند، باید نمره منفی دریافت کنند و تخلفات آن‌ها ثبت شود.

برخورد با تخلفات در توزیع آرد یارانه‌ای

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و بازنگری در نظام هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدف دولت از اصلاحات این حوزه، حمایت مؤثرتر از اقشار نیازمند و توزیع عادلانه منابع حمایتی است.

رحمانی با اشاره به برخی تخلفات در حوزه آرد افزود: بررسی سامانه‌ها نشان می‌دهد در مواردی آرد یارانه‌ای از شبکه مصرف خارج شده است؛ بنابراین فرمانداران باید با رصد دقیق، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسدود کنند تا سهمیه واقعی مردم به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری مصوبات پروژه‌های نفت، ساماندهی گلزار شهدا، تکمیل مجتمع فرهنگی بنیاد شهید، تدوین پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان، اهتمام به سرشماری و پژوهش و همچنین رعایت ضوابط مرخصی‌ها و مأموریت‌های خارج از استان با هماهنگی استانداری تأکید کرد.