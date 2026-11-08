به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «ولادیسلاو ماسلنیکوف» مدیر اداره مسائل اروپایی وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: از زمان انفجار نورد استریم تاکنون، اتحادیه اروپا قادر و مایل به ارائه ارزیابی سیاسی یا حقوقی از این حادثه نبوده است.

مدیر اداره مسائل اروپایی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: بروکسل در ابتدا سعی داشت روسیه را مسبب حادثه اعلام کند که در نهایت این روایت مهمل را کنار گذاشت، اما همچنان تحقیقات را به یک نمایش مضحک تبدیل کرده است؛ آلمان، دانمارک و سوئد از همکاری با نهادهای امنیتی روسیه اجتناب کردند، تمام درخواست‌ های مشروع مسکو را نادیده گرفتند و روند کار را به تأخیر انداختند.

«ولادیسلاو ماسلنیکوف» در این باره افزود: تحقیقات سوئد و دانمارک به هیچ نتیجه‌ ای نرسید و سیستم قضایی آلمان نیز ۴ سال را اساسا بیهوده هدر داد؛ طرف آلمانی هیچ قصدی برای شناسایی و معرفی طراحان و عاملان واقعی انفجار نورد استریم ندارد.