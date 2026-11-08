به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: تشکیل شورای کارشناسی تخصصی «پیچینگ» (ارائه طرح)، یکی از راهبردهای کلیدی انجمن سینمای جوانان استان بوشهر در راستای حمایت هدفمند از تولید فیلم کوتاه و ارتقای سطح کیفی سینمای بومی است.

وی افزود: در این فرایند، فیلمسازان خلاق، جوان و نوگرای استان می‌توانند با ارائه طرح‌ها و فیلم‌نامه‌های مکتوب خود و دفاع از ایده‌ها در مقابل هیئت کارشناسان، شانس دریافت حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های اجرایی را برای تولید آثار کوتاه خود به دست آورند؛ رویکردی که کاملاً منطبق با دستورالعمل‌ها و اولویت‌های ابلاغی ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران اجرا می‌شود.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر، حمایت از تولید «فیلم کوتاه» را از محوری‌ترین مأموریت‌های این نهاد در سراسر کشور برشمرد و اضافه کرد: برگزاری شورای تولید و گزینش فیلم‌نامه‌های خلاقانه و فاخر، از اقدامات مستمر انجمن سینمای جوانان در سراسر کشور است.

پولادی در پایان ضمن دعوت از تمامی فیلمسازان، هنرمندان و فعالان خانواده بزرگ سینما در استان بوشهر برای حضور در این رویداد تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت آثار کوتاه خود به سامانه تولید انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه کنند.

وی گفت: همچنین متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های اعلام شده تماس گرفته و یا به انجمن سینمای جوانان بوشهر واقع در خیابان شهید عاشوری، کوچه شهید دموخ مراجعه کنند.