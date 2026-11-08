به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری با اشاره به مشکلات موجود در روند تخصیص و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان، اظهار کرد: در سیاست‌گذاری، تنظیم فهرست‌های ابلاغی به بانک‌ها و همچنین مشارکت فرمانداران در هدف‌گذاری اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستانی، کاستی‌هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها، به‌ویژه بویراحمد، اختیارات شهرستان در حوزه اجرا و اداره‌کل از سطح شهرستان سلب شده است و با وجود پیگیری‌های مکرر از مدیرکل مربوطه و معاون اقتصادی استاندار، این ظرفیت تاکنون احیا نشده و همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.

فرماندار بویراحمد با اشاره به مراجعات مکرر مردم برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: هر متقاضی را که برای دریافت تسهیلات معرفی می‌کنیم، اعلام می‌شود تعداد زیادی از متقاضیان از دو تا سه سال گذشته در نوبت هستند و ابتدا باید پرونده‌های آنان تکمیل شود؛ روندی که عملاً چشم‌انداز روشنی برای تعیین تکلیف متقاضیان جدید باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: با چنین روندی، بعید به نظر می‌رسد پرونده بسیاری از متقاضیان حتی در مدت مسئولیت فعلی ما نیز به نتیجه برسد، چه برسد به افرادی که به‌تازگی برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند.

بهشتی تغییرات مدیران شهرستانی را از دیگر چالش‌های بویراحمد و برخی شهرستان‌های استان دانست و گفت: برخی مدیران همراهی و همکاری لازم را ندارند و در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی همچنان با بلاتکلیفی مواجه هستیم.

وی با اشاره به ناهماهنگی در برخی انتصاب‌ها و بی‌توجهی به ضرورت تغییر رویه کاری در حوزه شهرستان‌ها، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و توجه به اقتضائات مدیریتی شهرستان شد.

مشکلات سامانه آرد در مناطق روستایی و عشایری

فرماندار بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سامانه آرد اشاره کرد و افزود: با اجرای این سامانه، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت آرد در حوزه روستایی شهرستان‌ها و به‌طور کلی استان از دسترس خارج شده است و نگرانی جدی وجود دارد که این کسری در آینده تثبیت شود و سهم استان به وضعیت قبلی بازنگردد.

وی با اشاره به مشکلات ثبت‌نام و تثبیت سهمیه آرد عشایری و روستایی بیان کرد: همچنان مراجعات متعددی در این زمینه داریم؛ برخی افراد ثبت‌نام کرده‌اند، اما پرونده آن‌ها در حال بررسی است، برخی دیگر با وجود تأیید، هنوز آرد دریافت نکرده‌اند و تعدادی نیز همچنان در مرحله ثبت‌نام بلاتکلیف هستند.

بهشتی خواستار تدوین برنامه‌ای اضطراری برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود شد و تأکید کرد: لازم است وضعیت متقاضیان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا مشکلات تأمین آرد در مناطق روستایی و عشایری تداوم پیدا نکند.

لزوم شفاف‌سازی درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها

بهشتی در ادامه، نحوه محاسبه و هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را از دیگر موضوعات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی درآمدهای اختصاصی خود را در شهرستان بویراحمد محاسبه و به شهرستان واریز کنند و شیوه‌نامه مشخصی نیز برای نحوه هزینه‌کرد این منابع ارائه دهند.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها اظهار کرد: مهم‌تر از همه، باید گزارشی از عملکرد سال‌های گذشته در زمینه میزان درآمدهای اختصاصی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها ارائه شود.

فرماندار بویراحمد بیان کرد: با وجود مراجعات و پیگیری‌های مکرر از دستگاه‌های مختلف، همکاری لازم در این زمینه صورت نگرفته و حتی برخی نیازهای اولیه همان دستگاه‌ها در سطح شهرستان همچنان بلاتکلیف مانده است.

بهشتی در پایان خواستار تعیین تکلیف اختیارات شهرستان در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی، تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان، ساماندهی سهمیه آرد روستایی و عشایری و شفاف‌سازی منابع و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی شد.