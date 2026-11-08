به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان با اشاره به ضرورت دقت مدیران در ارائه اطلاعات و آمارهای عملکردی، اظهار کرد: متأسفانه اطلاعات ارسالی برخی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تناقض دارد و حتی سطرها و ستون‌های گزارش‌ها نیز با هم همخوانی ندارند؛ به‌گونه‌ای که گاهی مشخص نیست اطلاعات ارائه‌شده صحیح است یا خیر.

وی با لحنی انتقادی افزود: برخی گزارش‌ها به شکلی تنظیم شده‌اند که انگار اعداد، حروف و کلمات را داخل ظرفی ریخته و قرعه‌کشی کرده‌اند! این در حالی است که برای اصلاح چنین گزارش‌هایی ناچاریم تمام اطلاعات را از ابتدا استخراج و بازنویسی کنیم. بنابراین مدیران باید هنگام ارسال گزارش به استانداری، با دقت، اشراف کامل و مسئولیت‌پذیری عمل کنند.

۷ همت تسهیلات؛ عملکرد برخی بانک‌ها قابل قبول نیست

عسکری در ادامه با اشاره به روند پرداخت تسهیلات تبصره‌ای بانک‌های عامل گفت: فردا بعدازظهر نشست ارزیابی عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص ۷ همت تسهیلات پرداختی، در دفتر دکتر احمدی برگزار و گزارش نهایی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد برخی بانک‌ها مطلوب و عملکرد تعدادی دیگر بهبود یافته است، تصریح کرد: با این وجود، عملکرد برخی بانک‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و لازم است حتی بانک‌هایی که از نظر تراز وضعیت مناسبی دارند، تا فردا بعدازظهر عملکرد خود را ارتقا دهند.

معاون اقتصادی استاندار همچنین از برگزاری نشست با معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و خاطرنشان کرد: مسئولیت‌ها در این حوزه به‌صورت متقارن میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها توزیع شده و هر دو بخش باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.

جنگ اقتصادی متوقف نمی‌شود؛ معیشت مردم باید دغدغه دائمی مدیران باشد

عسکری با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به وضعیت بازار و معیشت خانوارها بیان کرد: جنگ نظامی ممکن است دو روز یا یک هفته به طول بینجامد، اما جنگ اقتصادی به‌صورت مستمر جریان دارد. امروز علاوه بر تحریم، با شرایط محاصره نیز مواجه هستیم و در چنین وضعیتی، تنظیم بازار نباید حتی برای لحظه‌ای از دغدغه‌های ذهنی و اجرایی مدیران فاصله بگیرد.

وی با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران حوزه تنظیم بازار افزود: مردم مشکلات و مطالبات خود را به‌روشنی مطرح می‌کنند و مدیران باید شنونده دغدغه‌های آنان باشند و از مرحله بیان مشکلات عبور کرده و برای رفع مسائل معیشتی وارد عمل شوند.

بازرسی‌ها نباید به التهاب بازار دامن بزند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه اجرای بازرسی‌های بازار اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی دریافت می‌شود که نشان می‌دهد گاهی برای یک بازدید ساده، ۲۰ تا ۲۵ نفر به‌صورت هم‌زمان وارد یک واحد صنفی می‌شوند؛ چنین شیوه‌ای در فرآیند نظارت اشکال دارد.

وی تأکید کرد: بازدیدها و بازرسی‌ها باید با ظرافت، برنامه‌ریزی و رعایت احترام اصناف انجام شود تا خود بازرسان به عاملی برای ایجاد التهاب در بازار تبدیل نشوند.

تسریع در راه‌اندازی بازارچه‌های «از مزرعه تا سفره»

عسکری در ادامه، طرح «از مزرعه تا سفره» را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های خانوار دانست و اظهار کرد: کاهش قیمت تمام‌شده محصولات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها کمک کند.

وی با اشاره به تأکیدات صورت‌گرفته به سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی افزود: ضروری است این طرح هرچه سریع‌تر در حداقل سه نقطه از مرکز استان و دست‌کم یک نقطه در سایر شهرستان‌ها عملیاتی شود.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه اقدامات اولیه در این زمینه آغاز شده است، تصریح کرد: موضوع در دستور کار قرار دارد، اما آنچه اهمیت دارد، تسریع در بهره‌برداری و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به محصولات با قیمت مناسب است.

وی همچنین از پیگیری راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار و بازارچه‌های محله‌ای خبر داد و گفت: با دستور استاندار، عملیاتی کردن میدان میوه و تره‌بار و بازارچه‌های محله‌ای به‌عنوان بخش ضروری این مجموعه در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

عسکری ادامه داد: مکان‌هایی نیز در سطح شهر برای این منظور مشخص شده که باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شوند؛ چراکه توسعه این مراکز می‌تواند در کاهش قیمت میوه و تره‌بار و حمایت از معیشت خانوارها نقش مؤثری داشته باشد.

سرمایه‌گذاران را تا آخرین مرحله همراهی کنید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: استاندار با جدیت در حال پیگیری مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری است و با وجود شرایط خاص و وضعیت جنگی، استقبال و تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در استان همچنان قابل توجه است.

وی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش فعال‌تری ایفا کنند، افزود: وظیفه مدیران صرفاً استقبال اولیه از سرمایه‌گذار نیست؛ بلکه باید از نخستین مرحله تا آخرین گام اجرای طرح، همراه و پشتیبان سرمایه‌گذار باشند.

عسکری خاطرنشان کرد: همان‌گونه که استاندار با همین رویکرد در حال پیگیری امور است، سایر مدیران نیز باید این الگو را دنبال کنند؛ چراکه متأسفانه در برخی دستگاه‌ها، فرآیندهای اجرایی با توقف و کندی مواجه می‌شود و این موضوع می‌تواند روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری را مختل کند.

توزیع آرد روستایی؛ نه حقی ضایع شود و نه تخلفی نادیده بماند

وی در بخش پایانی سخنان خود به سامانه‌ای شدن فرآیند توزیع آرد و نان روستایی اشاره کرد و گفت: در گذشته توزیع آرد روستایی به شکل سنتی انجام می‌شد، اما اکنون این فرآیند به‌صورت سامانه‌ای مدیریت می‌شود و ضروری است دقت و نظارت در این حوزه افزایش یابد.

عسکری با تأکید بر برخورد با تخلفات احتمالی تصریح کرد: افرادی که اسامی غیرواقعی یا اضافه در سامانه ثبت کرده‌اند و اطلاعات غیردقیقی ارائه داده‌اند، باید شناسایی شوند و پس از بررسی، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد و موارد به نهادهای نظارتی ارجاع شود.

وی در عین حال تأکید کرد: در کنار برخورد با تخلفات، نباید حتی یک نفر از افراد واجد شرایط از قلم بیفتد. همان‌گونه که افراد فاقد شرایط نباید در سامانه ثبت شوند، افراد مستحق نیز نباید از دریافت سهمیه محروم بمانند.

معاون اقتصادی استاندار در پایان خواستار بررسی دقیق اطلاعات و اجرای مطلوب فرآیند توزیع آرد، به‌ویژه در مناطق روستایی شد و تأکید کرد: آردی که برای مردم در نظر گرفته شده است، باید به‌درستی و بدون انحراف به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.