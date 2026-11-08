به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، عصر یکشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: عزت و اقتدار انقلاب اسلامی حاصل خون پاک شهدا و فداکاری فرزندان غیور این سرزمین است که بزرگ‌ترین سرمایه خود را برای سربلندی ایران اسلامی تقدیم کردند.

وی افزود: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی همواره در برابر ایمان، اراده و رشادت ملت ایران و فرزندان شجاع این سرزمین ناکام مانده‌اند و شکست آنان در برابر فرهنگ مقاومت و ایثار، بیانگر عظمت و اقتدار ملت ایران است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اهمیت حضور پیکر شهدای گمنام در این شهرستان تصریح کرد: استقبال و تکریم این شهدا فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان است.

رضایی انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده را از دیگر آثار برگزاری این آیین دانست و گفت: حضور مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام، زمینه‌ای برای پاسداشت فداکاری کسانی است که برای حفظ امنیت و استقلال کشور از جان خود گذشتند.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، جوانان و بسیجیان برای شرکت در این مراسم بیان کرد: انتظار می‌رود مردم شهیدپرور و ولایتمدار گیلانغرب با حضوری پرشور و حماسی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا نشان دهند.

فرماندار گیلانغرب زمان برگزاری این مراسم را روز ۲۰ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح اعلام کرد و افزود: پیکرهای مطهر شهدای گمنام از محل یادمان شهدای گمنام به سمت مسجد جامع شهرستان تشییع خواهد شد.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم در این آیین، جلوه‌ای از قدرشناسی آنان نسبت به ایثار و جانفشانی شهدا و تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود و مردم غیور گیلانغرب همچون گذشته میزبان شایسته‌ای برای فرزندان گمنام و آسمانی این سرزمین خواهند شد.