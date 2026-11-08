به گزارش خبرگراری مهر، غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی، در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE 2026) در شهر شانگهای، اظهار کرد: این نمایشگاه بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی کشورها و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی با بازارهای هدف بین‌المللی است.

وی افزود: حضور هیئت اقتصادی خراسان جنوبی به همراه استاندار در این رویداد، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان، شناسایی بازارهای جدید و گسترش همکاری‌های اقتصادی با تجار و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به توانمندی‌های استان در بخش کشاورزی بیان کرد: خراسان جنوبی محصولات ارزشمندی در این حوزه دارد که از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردارند و معرفی هدفمند آن‌ها می‌تواند به توسعه صادرات و افزایش سهم استان از بازارهای خارجی کمک کند.

برقراری ارتباط با تجار و سرمایه‌گذاران خارجی

حسینی با اشاره به برنامه‌های هیئت اقتصادی استان در جریان نمایشگاه شانگهای گفت: در حاشیه این رویداد، نشست‌ها و جلسات متعددی با فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران برگزار شده و ارتباطات تجاری مناسبی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با خریداران و بازارهای هدف است تا زمینه همکاری‌های مشترک و توسعه مبادلات تجاری فراهم شود.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی تصریح کرد: این ارتباطات در صورت پیگیری و تبدیل شدن به توافق‌های اجرایی می‌تواند در آینده به گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش فرصت‌های صادراتی استان منجر شود.

زرشک، زعفران و عناب در معرض دید فعالان اقتصادی چین

حسینی با اشاره به حضور پاویون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین گفت: در این پاویون، محصولات شاخص و راهبردی کشاورزی خراسان جنوبی از جمله زرشک، زعفران و عناب به بازدیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی معرفی می‌شود.

وی افزود: این محصولات از ظرفیت‌های مهم تولیدی و صادراتی خراسان جنوبی به شمار می‌روند و معرفی مستقیم آن‌ها در رویدادهای بین‌المللی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر خریداران خارجی با کیفیت و قابلیت‌های محصولات استان را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: حضور پاویون اتاق بازرگانی بیرجند در این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی استان و ایجاد ارتباط با فعالان بازارهای خارجی است که می‌تواند در توسعه بازارهای صادراتی نقش‌آفرین باشد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد استان گفت: شرکت‌های تعاونی با تکیه بر توان تولیدی خود، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، می‌توانند سهم مؤثری در توسعه صادرات و حضور محصولات خراسان جنوبی در بازارهای بین‌المللی داشته باشند.