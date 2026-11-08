به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با تأکید بر موضع اصولی کشورمان در محکومیت نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن، اعلام کرد: تداوم تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن و محاصره اقتصادی و هوایی این کشور، مغایر با حقوق بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی است.

وزارت امور خارجه در این بیانیه، حملات هوایی به زیرساخت‌های مدنی و مناطق غیرنظامی، از جمله حمله هوایی ۱۵ آبان (۶ نوامبر) به بازار عمومی الحضاره در منطقه الوازعیه استان تعز یمن را که به شهادت ۳۳ زن بی‌گناه، از جمله ۱۳ کودک و مجروح‌شدن ده‌ها نفر دیگر منجر شد، به‌شدت محکوم کرد.

همچنین در این بیانیه به حمله هوایی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش در شرق استان صنعا اشاره شده است که بر اثر آن ۳۳ نفر، از جمله چندین زن و کودک، به شهادت رسیدند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین هدف قرار دادن اعضای تیم رسانه‌ای شبکه المسیره یمن در حین فعالیت خبری را محکوم و تأکید کرد: این حملات نه‌تنها آشکارا مغایر با بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: درگیری میان عربستان و یمن باید هرچه سریع‌تر از طریق گفت‌وگو میان طرفین و بر مبنای نقشه راه تفاهم‌شده میان آن‌ها پایان یابد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین توقف فوری حملات نظامی، پایان کامل محاصره و احترام به حق تعیین سرنوشت مردم یمن را از الزامات تحقق این روند دانست.