مهدی فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت استان پس از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با وجود ثبت بیش از ۶۰ میلی‌متر بارش در شهر کرمانشاه و بیش از ۷۰ میلی‌متر در پاوه، این موج بارندگی بدون تلفات جانی و خسارت به بخش کشاورزی سپری شد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پس از صدور هشدارهای سطح نارنجی افزود: به دستور استاندار کرمانشاه، دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایف قانونی خود در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و عملیات لایروبی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و جوی‌ها با نظارت فرمانداران انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ادامه داد: پیش از آغاز بارش‌ها، نقاط پرخطر شناسایی و تجهیزات امدادی و ماشین‌آلات موردنیاز برای واکنش سریع در مناطق مستعد آبگرفتگی مستقر شد. همچنین شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در لایروبی مسیرهای عبور آب در محدوده‌های شهری و برون‌شهری مشارکت کردند.

فتاحیان با بیان اینکه این اقدامات به مدیریت روان‌آب‌ها و جلوگیری از خسارت‌های گسترده کمک کرد، تصریح کرد: با وجود آمادگی دستگاه‌ها، در برخی نقاط شهر کرمانشاه آبگرفتگی رخ داد که بخشی از آن به ضعف سامانه هدایت آب‌های سطحی مربوط می‌شود و لازم است پس از پایان بارندگی‌ها برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی شود.

وی درباره آبگرفتگی محدوده پارکینگ شهرداری کرمانشاه گفت: ورود روان‌آب به کانال فاضلاب و گرفتگی مسیر، باعث آبگرفتگی زیرزمین چند واحد تجاری شد که نیروهای امدادی نسبت به تخلیه آب اقدام کردند و عملیات شناسایی و رفع گرفتگی مسیر نیز برای پیشگیری از تکرار این اتفاق ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از ورود آب به ۱۱ واحد مسکونی و پنج واحد تجاری در جریان بارندگی‌ها خبر داد و افزود: آب این واحدها تخلیه شده و خودروهای گرفتار در آب نیز با کمک نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر از محل خارج شدند.

فتاحیان خاطرنشان کرد: تاکنون خسارت قابل‌توجهی در پی بارندگی‌ها گزارش نشده و این موج بارشی به قطعی برق، تلفات جانی و دام یا آسیب به بخش کشاورزی استان منجر نشده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش ورودی آب به سدهای استان، بارندگی‌های اخیر را فرصتی برای تقویت ذخایر آبی دانست و گفت: با تداوم بارش‌ها، پایش و مدیریت جریان آب باید با دقت ادامه یابد تا از بروز خطرهای احتمالی جلوگیری شود.