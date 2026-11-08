به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله متفکرآزاد روز یکشنبه در گفتگویی، با اشاره به سابقه مذاکرات ایران و آمریکا در سایه تهدید نظامی اظهار کرد: واشنگتن در گذشته تلاش می‌کرد مذاکرات را با تهدید نظامی پیش ببرد، اما اکنون با تحمیل جنگ، عملاً مسیر مذاکره را بی‌خاصیت کرده است. در شرایط فعلی نیز تابوی جنگ با آمریکا شکسته شده و دیگر هراسی از این رویارویی وجود ندارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا که از نابودی تمدن ایرانی سخن می‌گفت، حتی نتوانست جایگاه حزب خود را در کنگره و سنا حفظ کند. مقاومت ملت ایران موجب شد ترامپ در عرصه سیاست داخلی نیز با شکست مواجه شود.

وی با بیان اینکه رویکرد هر دو حزب اصلی آمریکا در قبال ایران خصمانه است، افزود: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر دو به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن تمدن ایرانی هستند و تفاوت آن‌ها صرفاً به شیوه و ابزارهای مورد استفاده در این مسیر بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه تقابل آمریکا با ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون، گفت: دشمنی واشنگتن با ملت ایران از حمایت این کشور از حکومت پهلوی آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اقدامات مختلفی از جمله تحمیل جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌های کاتسا و تحریم‌های گسترده اقتصادی ادامه یافت.

متفکرآزاد تأکید کرد: اگر در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ جنگ به ایران تحمیل شد، در دوره دموکرات‌ها نیز سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت ایران اعمال شده است؛ بنابراین نباید تصور کرد رویکرد دموکرات‌ها در قبال ایران ملایم‌تر یا کم‌هزینه‌تر از جمهوری‌خواهان است.

وی با اشاره به تجربه مذاکرات ایران با دولت‌های دموکرات آمریکا اظهار داشت: شکست‌هایی که از سیاست به‌ظاهر نرم و دیپلماتیک آمریکا متحمل شده‌ایم، کمتر از ضربات ناشی از رویکرد نظامی و آشکار این کشور نبوده است. مقدمات حمله نظامی آمریکا در دوره ترامپ نیز در جریان مذاکرات و توافق‌نامه‌های ایران با رؤسای جمهور دموکرات این کشور فراهم شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از دیدگاه کسانی که مذاکره و سازش با دموکرات‌های آمریکا را امکان‌پذیر می‌دانند، گفت: چنین تصوری اشتباه است و اظهارنظرها در این زمینه نباید موجب تزلزل اراده ملت ایران شود.