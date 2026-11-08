به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان اظهار کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر در استان کمیته‌های تشکیل شده بود که در دوران مسئولیت بنده، همه به خوبی فعالیت داشتند؛ همیشه نگاه مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر نگاه اجتماع محور صورت گرفته است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: دستگاه های امنیتی و قضایی در این زمینه کار خود را انجام می دهند ما نیز با نگاه اجتماعی مقابله کردیم که موثر بود لذا آن را دنبال کرده تا با آموزش، آگاهی و مشارکت مردم را داشته باشیم.

وی افزود: خوزستان دوسال متوالی استان برتر کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر شناخته شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با بیان اینکه معتادان متجاهر در خیابان و مناطق، چهره شهر را مخدوش کرده بودند، تصریح کرد: ضمن اینکه این افراد خواسته با ناخواسته به بلای خانمان‌سوز اعتیاد دچار شدند با برنامه ریزی های صورت گرفته آن ها در دو مرکز الحدید و پادگان شهید فرجوانی نگهداری می شوند اما دستگاه های استان باید برای نگهداری و همراهی این افراد کمک کنند.

نجاتی افزود: باید موضوعات درمان، ترک اعتیاد و آموزش های فنی و حرفه ای را برای این افراد در نظر بگیریم که دانشگاه ها و دستگاه های مذکور در این خصوص کمک کرده‌اند اما دستگاه های دیگر باید بیشتر توجه کنند.

وی به خودروهای توقیف شده اشاره به عنوان کرد: این خودروها به پارکینگ‌های ملکی انتقال داده شده و به خوبی نگهداری می‌شوند تا روال قانونی آنها به صورت بر خط طی شود البته تعداد خودروهایی که برای آنها حکم صادر می شود در اختیار دولت قرار می‌گیرند.