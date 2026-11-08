مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون مورد نیاز بیماران و فراهم کردن امکان مشارکت شهروندان در امر خداپسندانه اهدای خون اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل‌ذهاب مستقر خواهد شد تا شهروندان علاقه‌مند بتوانند برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی، از شهروندان نیک‌اندیش سرپل‌ذهاب دعوت کرد با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی سهیم شوند.

میرزاده زمان فعالیت تیم سیار را از ساعت ۸ تا ۱۲ روز دوشنبه اعلام کرد و گفت: حضور و مشارکت مردم در این برنامه می‌تواند به تأمین خون سالم و پشتیبانی از بیماران نیازمند کمک کند.

وی با تأکید بر ارزش انسانی اهدای خون خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و زندگی‌بخش است و همراهی شهروندان در چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران دارد.