به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، شامگاه یکشنبه ، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی، اعضای یک باند چهار نفره قاچاق اتباع غیرمجاز در محدوده فرون‌آباد شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۸ تبعه افغانستانی فاقد مدارک هویتی که توسط متهمان وارد کشور شده بودند، شناسایی و جمع‌آوری و به مرکز نگهداری اتباع تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: هر چهار متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.