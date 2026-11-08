به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله مرادی، اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در راستای برخورد با سارقان منازل و شناسایی عوامل خرید و فروش اموال مسروقه، طی یک عملیات هدفمند سه‌روزه، اقدامات تخصصی و اطلاعاتی خود را به مرحله اجرا گذاشتند. حاصل اجرای این طرح، کشف ۶۱ فقره سرقت منزل و دستگیری ۶۳ متهم بود که از این تعداد ۵۷ نفر سارق و ۶ نفر مالخر هستند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به کشف مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه در جریان این عملیات، ادامه داد: شناسایی مالباختگان و پیگیری مراحل قانونی پرونده‌ها در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.

وی گفت: پلیس آگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله مستمر با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند و از مردم می‌خواهیم با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، از فراهم شدن زمینه سرقت منازل جلوگیری کنند.