به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی شفیع‌زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست تخصصی مبلغان اعزامی، بومی و ائمه جماعات بقاع متبرکه استان قم با اشاره به تمهیدات صورت‌گرفته برای اجرای برنامه‌های تبلیغی سوگواره یاس نبوی اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، قرارگاه بلاغ فعالیت خود را با هدف ساماندهی و هدایت مجموعه اقدامات تبلیغی مبلغان اعزامی در نقاط مختلف کشور آغاز کرده است.

وی افزود: ایجاد ارتباط منظم میان شبکه تبلیغی استان‌ها، هماهنگی با معاونان تبلیغی، سرگروه‌ها و مبلغان اعزامی و پیگیری مستمر روند اجرای برنامه‌ها از اولویت‌های این قرارگاه به شمار می‌رود تا مأموریت‌های محول‌شده با انسجام و هماهنگی بیشتری به اجرا درآید.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی عملکرد مبلغان گفت: در این زمینه، فرم‌های تخصصی برای ثبت و ارسال گزارش‌های روزانه سرگروه‌های تبلیغی و مبلغان طراحی شده است و میزان پیشرفت برنامه‌ها از طریق ارتباطات نظارتی، تماس‌های مستقیم و بررسی گزارش‌های دریافتی ارزیابی می‌شود.

شفیع‌زاده، رصد فعالیت‌های میدانی و بررسی کیفیت اجرای مأموریت‌های تبلیغی را از دیگر محورهای فعالیت قرارگاه بلاغ دانست و بیان کرد: نحوه حضور مبلغان در اجتماعات و تجمعات شبانه، میزان مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با تبیین معارف دینی، به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ساماندهی مأموریت‌های تبلیغی در استان‌ها و نظارت بر روند اجرای برنامه‌های ابلاغی نیز از جمله اقداماتی است که با هدف اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سوگواره یاس نبوی دنبال می‌شود.

برنامه‌های فاطمی در مساجد و اجتماعات تقویت می‌شود

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: هماهنگی برای حضور گسترده مبلغان در مراسم عزاداری روز شهادت حضرت زهرا (س)، از موضوعاتی است که در چارچوب فعالیت‌های قرارگاه بلاغ پیگیری می‌شود.

وی افزود: زمینه‌سازی برای راه‌اندازی و مشارکت فعال دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی با محوریت ترویج فرهنگ فاطمی و همچنین تقویت مجالس روضه و عزاداری خانگی از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرارگاه قرار دارد.

شفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه فعالیت‌های تبلیغی در محیط‌های آموزشی تصریح کرد: حضور برنامه‌ریزی‌شده مبلغان در مدارس با هدف تبیین معارف و آموزه‌های فاطمی و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و نیازهای اعتقادی و فرهنگی دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

وی تأمین محتوای مناسب برای پشتیبانی از فعالیت‌های تبلیغی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: تهیه و ارائه مطالب تبلیغی و تبیینی متناسب با شرایط روز جامعه برای استفاده مبلغان، ائمه جماعات بقاع متبرکه و مساجد شاخص از دیگر مأموریت‌های قرارگاه بلاغ است.

عملکرد مبلغان به‌صورت میدانی ارزیابی می‌شود

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه مستندسازی فعالیت‌های انجام‌شده را از بخش‌های مهم نظام نظارت و ارزیابی این قرارگاه برشمرد و بیان کرد: تصاویر، فیلم‌ها و گزارش‌های میدانی مربوط به برنامه‌های سوگواره دریافت و بررسی می‌شود تا مجموعه‌ای جامع از مستندات عملکردی این طرح تبلیغی شکل بگیرد.

شفیع‌زاده افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی مستندات اجرایی، بررسی میزان تحقق برنامه‌ها و سنجش انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با اهداف و سیاست‌های ابلاغی، از اقداماتی است که در بخش مستندسازی و ارزیابی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انجام مأموریت‌های مبلغان اعزامی خاطرنشان کرد: شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی مبلغان در بخش‌های اجرایی، تبلیغی، پشتیبانی و اسکان و پیگیری رفع آن‌ها با همکاری واحدهای مسئول نیز در زمره وظایف قرارگاه قرار دارد.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: پشتیبانی از مبلغان و رسیدگی به نیازهای آنان در طول اجرای برنامه‌ها، با هدف فراهم‌سازی امکان تمرکز بیشتر بر مأموریت‌های تبلیغی و فرهنگی انجام می‌شود.

شفیع‌زاده در پایان با اشاره به اهمیت ارزیابی نهایی فعالیت‌های سوگواره یاس نبوی گفت: پس از جمع‌بندی اقدامات، گزارش جامعی از روند نظارت، ارزیابی و عملکرد برنامه‌ها تهیه و نتایج آن ارائه خواهد شد تا تجربیات حاصل از اجرای این دوره در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.