به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر یکشنبه در نشست تخصصی مبلغان اعزامی، بومی و ائمه جماعات بقاع متبرکه استان قم اظهار کرد: مسئولیت تبلیغ دین از جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخوردار است و کسانی که مردم را به مسیر الهی دعوت می‌کنند، باید نسبت به اهمیت رسالت خود آگاهی داشته باشند و از این فرصت برای هدایت و آگاهی‌بخشی جامعه به‌درستی استفاده کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با استناد به آیه هفتم سوره مبارکه ملک درباره گفت‌وگوی نگهبانان جهنم با دوزخیان افزود: در این آیه از واژه نذیر به معنای بیم‌دهنده استفاده شده است و بر اساس تفسیری که آیت‌الله جوادی آملی از این آیه ارائه کرده‌اند، مفهوم انذار تنها به پیامبران و اولیای الهی محدود نمی‌شود، بلکه مبلغان دینی نیز در شمار کسانی قرار می‌گیرند که وظیفه دعوت مردم به مسیر حق و هشدار درباره انحراف از آن را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: جایگاه مبلغ دین به اندازه‌ای مهم است که در روز قیامت، تبلیغ و انذار او می‌تواند مبنای احتجاج الهی با انسان‌ها و اتمام حجت با آنان قرار گیرد، ازاین‌رو مبلغان باید مسئولیت خود را جدی بگیرند و نسبت به آثار و پیامدهای عملکردشان در عرصه هدایت جامعه احساس تعهد کنند.

اسکندری با اشاره به شرایط کنونی جهان و تحولات مرتبط با جایگاه تشیع در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: در مقطع کنونی با فرصتی کم‌نظیر برای معرفی اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) مواجه هستیم، چراکه تشیع در بخش عمده‌ای از تاریخ خود با غربت و مظلومیت روبه‌رو بوده، اما امروز پیام این مکتب در سطح جهانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: رفتارهای مبتنی بر زورگویی، تجاوز، تعدی و بی‌عدالتی با فطرت انسانی سازگار نیست و جامعه جهانی از چنین رویکردهایی خسته شده است، به همین دلیل گرایش به معنویت و جست‌وجوی راهی متفاوت برای زندگی در میان انسان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

جهان به معارف اهل‌بیت نیاز دارد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی اسلام برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز بشر گفت: معارف اسلام و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) از ظرفیت لازم برای پاسخ به عطش معنوی جامعه جهانی برخوردار است و مبلغان باید با شناخت شرایط موجود، این فرصت را برای معرفی صحیح آموزه‌های دینی و تبیین پیام مکتب اهل‌بیت(ع) مغتنم بشمارند.

اسکندری با اشاره به جایگاه مردم ایران و روحانیت در شرایط کنونی اظهار کرد: حضور و پایداری مردم در صحنه، با وجود فشارها و دشواری‌های مختلف، سرمایه‌ای ارزشمند به شمار می‌رود که باید از آن صیانت کرد و در مسیر تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی مورد توجه قرار داد.

وی افزود: فداکاری و ایثار رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، زمینه‌ساز عزت و اعتبار اسلام، تشیع و روحانیت در سطح جهان شده است و این سرمایه معنوی و اجتماعی مسئولیت سنگینی را بر دوش فعالان عرصه دین و تبلیغ قرار می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه خون شهدا در روز قیامت از بازماندگان مطالبه‌گری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: مبلغان باید در ارتباط با مردم، فروتنی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و با صداقت و مهربانی به تبیین مسائل بپردازند، چراکه همراهی مردم با جریان‌های دینی و اجتماعی بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد.

اسکندری با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی بیان کرد: صداقت در گفتار و رفتار و حرکت در مسیر منافع اسلام و امت اسلامی از ویژگی‌هایی بود که در موفقیت امام راحل و رهبر شهید انقلاب نقش داشت و این رویکرد باید در فعالیت‌های تبلیغی نیز مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد درست مردم را باید پذیرفت

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در مواجهه با افکار عمومی اظهار کرد: مبلغان نباید در برابر پرسش‌ها و انتقادات مردم رویکرد توجیهی داشته باشند و چنانچه نقدی وارد و منطبق با واقعیت است، باید آن را بپذیرند و با صراحت درباره مسائل و مشکلات موجود سخن بگویند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: مشکلات و دشواری‌های کشور واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و برخورد صادقانه با این مسائل، زمینه تبیین صحیح شرایط را فراهم می‌کند، ازاین‌رو مبلغان باید ضمن بیان واقعیت‌ها، مردم را به صبر، مقاومت و حفظ امید دعوت کنند.

اسکندری با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط صمیمانه میان مبلغان و اقشار مختلف جامعه گفت: تواضع در برابر مردم، پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و اعتقادی آنان و پرهیز از رفتارهای دور از صداقت، از الزامات فعالیت در عرصه تبلیغ دین است و مبلغان باید این اصول را در تعاملات روزمره خود رعایت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: این ایام فرصت ارزشمندی برای بازخوانی سیره و معارف حضرت صدیقه طاهره(س) و تبیین ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه ایشان در جامعه اسلامی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تأکید کرد: مبلغان باید با بهره‌گیری از فرصت ایام فاطمیه، آموزه‌های فاطمی را برای مخاطبان تبیین کنند و با گسترش شناخت عمومی از سیره آن حضرت، در مسیر تقویت باورهای دینی و تعمیق محبت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) گام بردارند.