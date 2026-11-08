به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای کانون فرهنگی هنری شهدای باقرآباد استان گیلان با حضور در بخش خواهران هجدهمین دوره از مسابقات «مدهامتان» در رشته‌های مختلف قرآنی به رقابت پرداختند.

فاطمه قویدل در رشته قرائت تحقیق، فاطمه فلاح در رشته قرائت ترتیل زیر ۱۸ سال، آوا زیبایی در رشته حفظ قرآن کریم زیر ۱۸ سال، آوینا زیبایی در رشته حفظ پنج جزء زیر ۱۸ سال و فاطمه زهرا شاه‌مرادی‌زاده در رشته دعاخوانی، نمایندگان این کانون در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان بودند.

فاطمه قویدل یکی از شرکت‌کنندگان این گروه با اشاره به حضور در رشته‌های مختلف قرآنی اظهار کرد: آشنایی با مسابقات و تشویق مربیان زمینه حضور ما در این رویداد را فراهم کرد و با همراهی دوستان و به صورت گروهی تصمیم گرفتیم در رشته‌های قرآنی شرکت کنیم.

وی سطح مسابقات را مطلوب ارزیابی و در عین حال بر ضرورت ارتقای کیفی رقابت‌ها تاکید کرد و با اشاره به اهمیت تداوم برگزاری مسابقات قرآنی «مدهامتان» گفت: استمرار این رویداد می‌تواند نقش موثری در تشویق ما نوجوانان به فعالیت‌های قرآنی داشته باشد اما بهتر است در دوره‌های آینده زمینه بیشتر رشد و پیشرفت شرکت‌کنندگان فراهم شود.

این فعال قرآنی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارائه توانمندی‌های خود در این دوره از مسابقات به موفقیت و کسب رتبه دست پیدا کنیم.

گفتنی است حضور نوجوانان از استان‌های مختلف کشور در مسابقات قرآنی «مدهامتان» فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی، تقویت انگیزه نسل جوان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در کانون‌های مساجد کشور به شمار می‌رود.