به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا باجلان با اشاره به حضور تیم خواهران زیر ۱۸ سال کانون فرهنگی هنری عصر انتظار شهرستان تهران در مرحله کشوری مسابقات «مدهامتان» به ارتقای سطح رقابت‌ها در این دوره اشاره کرد و با بیان اینکه تیم خواهران زیر ۱۸ سال کانون عصر انتظار در مرحله استانی موفق به کسب مقام شده است، اظهار کرد: پس از مشخص شدن برگزیدگان استانی مرحله پایش برگزار شد و در نهایت از میان تیم‌های منتخب استان‌ها ۱۰ تیم برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شدند که در حال حاضر در همدان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به روند حضور تیم تهران در مسابقات «مدهامتان» افزود: با توجه به اینکه اعضای تیم در روزهای برگزاری مسابقات همچنان مشغول تحصیل بودند، روز گذشته حدود ساعت ۱۵:۴۵ تهران را به مقصد همدان ترک کردیم و حوالی ساعت ۲۱ به محل اسکان رسیدیم.

مدیر کانون فرهنگی هنری عصر انتظار شهرستان تهران با ابراز رضایت از میزبانی و استقبال مردم همدان تصریح کرد: میزبانی امسال همانند سال گذشته بسیار عالی بوده و مهمان‌نوازی مردم خونگرم همدان، نحوه پذیرایی و برخورد مطلوب مسئولان از خاطرات ماندگار این دوره برای شرکت‌کنندگان خواهد بود.

باجلان درباره سوابق حضور تیم خود در مسابقات مدهامتان نیز گفت: از زمانی که مسابقات به صورت تیمی برگزار شده با توجه به تلفیق جنبه‌های قرآنی و هنری در این رقابت‌ها، انگیزه بیشتری برای حضور پیدا کردیم و سال گذشته نیز تیم ما در مسابقات کشوری که در همدان برگزار شد، موفق به کسب مقام دوم کشور شد.

وی در ارزیابی سطح داوری این دوره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نخستین دوره برگزاری مسابقات به این شیوه و امسال دومین دوره آن است به نظر می‌رسد سطح داوری‌ها در این دوره نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است و امیدواریم در پایان شاهد نتایج خوبی برای همه شرکت‌کنندگان باشیم.

مدیر کانون فرهنگی هنری عصر انتظار تهران در پایان با آرزوی موفقیت برای تمامی تیم‌های حاضر گفت: امیدواریم این رقابت‌ها زمینه‌ساز رشد استعدادهای قرآنی و هنری نوجوانان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی کانون‌های مساجد کشور باشد.