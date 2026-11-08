به گزارش خبرنگار مهر، فریده مرمضی عصر امروز یکشنبه در نشست بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت در خوزستان که با حضور مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، بیان کرد: در انجمن اوتیسم خوزستان قریب به یک هزار فرد ثبت شده‌اند که خدمات توانبخشی از نیازهای روزمره این افراد به شمار می‌رود.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان اوتیسم خوزستان گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی، بسیاری از راد از درمان جا مانده‌اند که معضلاتی برای آنها ایجاد شده به گونه‌ای که کانون خانواده برخی از آنها با چالش مواجه شده است.

وی ادامه داد: کودکان اوتیسم به درمان، رفتار درمانی و گفتار درمانی رایگان نیاز دارند.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان اوتیسم خوزستان عنوان کرد: همچنین با توجه به اینکه این کودکان با پزشک همکاری لازم را ندارند در حوزه خدمات دندانپزشکی با چالش مواجه هستیم چرا که دندانپزشکی زیر بیهوشی دولتی بوده که این امر برای ما هنوز محقق نشده است.

مرمضی تاکید کرد: دایر کردن مرکزی برای ارائه خدمات توانبخشی و شبانه روزی به مبتلایان اوتیسم در خوزستان لازم است.