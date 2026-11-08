به گزارش خبرنگار مهر، رضا نظریان عصر امروز یکشنبه در نشست بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت در خوزستان که با حضور مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان از نظر بیماری‌های خاص و صعب العلاج، جز پنج استان اول کشور قرار دارد و این در حالیست که تهران با ۲۰ میلیون نفر جمعیت نیز ر چنین رده‌ای قرار ندارد لذا لازم است به این استان که بار آسیب سلامت آن بسیار است نگاه ویژه‌ای شود.

مدیرعامل انجمن دیابت خوزستان با بیان اینکه مسائلی همچون تخصیص ارز دارو باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: به رغم تعداد زیاد بیماران خاص و صعب العلاج اما در تقسیم بندی آنگونه که باید دیده نمی‌شوند لذا ضرورت دارد این موضوع در سطح ملی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: داروی بیماران خاص و صعب العلاج کالای لوکس نیست از طرفی در کنار چالش سلامت با چالش های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم چرا که هر ۶ دقیقه یک هموطن به دلیل بیماری خاص جان خود را از دست می‌دهد.

مدیرعامل انجمن دیابت خوزستان گفت: هنگامی که موضوع سلامت مطرح می‌شود مدیران استان نام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را می‌آورند که این سوال مطرح است حق آلایندگی و مسئولیت‌های های اجتماعی آنها کجا هزینه می‌شود در حالی که این بیماران از آلاینده‌هایی که آنها ایجاد می‌کنند بیشترین آسیب را می‌بینند.

نظریان اظهار کرد: اساس فعالیت انجمن دیابت خوزستان بر مبنای آموزش و پیشگیری قرار دارد.

وی با بیان اینکه انجمن دیابت بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند، تصریح کرد: فعالیت خود را با کمک خیران پیش می‌بریم که اگر این نباشد با چالش مواجه خواهیم شد لذا درخواست دارم بسته‌های حمایتی در اختیار انجمن‌ها قرار داده شود. همچنین شرکت‌ها را مکلف کنید بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را ر اختیار انجمن بیماری‌های خاص و دیابت اختصاص دهند.