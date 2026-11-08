به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر، وزش باد و بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدارهای هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۲ و سطح قرمز شماره یک مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، تا اواخر امشب، یکشنبه، با عبور سامانه بارشی از استان، در بعضی ساعات به‌ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و غربی بارش باران، مه رقیق، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است.

خورشیدی ادامه داد: در دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی، به‌ویژه ارتفاعات بالادست و قله‌ها، رگبار برف و یخبندان سطح زمین پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات نیز مه غلیظ، کاهش دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه گفت: از اواخر امشب و طی فردا، بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان، به‌ویژه نواحی کوهستانی به شکل رگبار برف یا باران، احتمال دارد.

وی همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۵۸ مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ بیان کرد: در بعضی ساعات روز دوشنبه تا سه‌شنبه، وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی با اشاره به کاهش دمای هوا در روزهای آینده خاطرنشان کرد: پیرو سامانه دوم هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۲ مورخ ۱۵ آبان، از امروز تا اواخر وقت سه‌شنبه کاهش محسوس دمای هوا و ماندگاری توده هوای سرد تا پایان هفته جاری در گستره استان مورد انتظار است.

وی افزود: در این مدت، یخبندان شبانه سطح زمین در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود و از سه‌شنبه شب تا صبح پنجشنبه نیز افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری دور از انتظار نیست.