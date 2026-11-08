به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله توسلی با ارسال نامه‌هایی به عارف معاون اول رئیس جمهور و نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد و معیشت مردم منطقه، اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد جمعیت شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در بخش کشاورزی فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از مردم این منطقه از این راه امرار معاش می‌کنند بنابراین تصمیم‌هایی که هزینه تولید را افزایش یا درآمد کشاورزان را کاهش دهد به طور مستقیم بر معیشت خانوارهای روستایی اثر می‌گذارد.

وی با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی کسر ۷۰۰ تومان از مطالبات گندمکاران به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی را مغایر با قانون بودجه سال جاری دانست و نسبت به این اقدام دولت و وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کرد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی همچنین افزایش قیمت کود شیمیایی اوره از حدود یک‌ و نیم میلیون تومان به سه‌ و نیم میلیون تومان را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: کشاورزی کشور در بهار و تابستان با مشکلاتی از جمله کمبود سوخت و برق روبه‌رو بوده و کشاورزان نیز در تامین به موقع نهاده‌ها و انجام عملیات کشاورزی با دشواری‌های متعددی مواجه شده‌اند.

وی افزود: کشاورزان همزمان با افزایش قیمت نهاده‌ها با محدودیت سوخت و مشکلات تامین آب و انرژی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش بیشتر هزینه‌های تولید در چنین شرایطی می‌تواند نارضایتی فعالان این بخش را افزایش دهد.

توسلی با انتقاد از افزایش قیمت کود اوره، تاکید کرد: چگونه ممکن است قیمت کودی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۵ هزار تومان بوده در کمتر از ۲ سال به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد و ۱۸ برابر شود؟

وی ادامه داد: کشاورزان پیش از اعلام قیمت‌های جدید برای تهیه نهاده‌ها اقدام کرده‌اند و اکنون باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت را نیز بپردازند موضوعی که فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار صدور دستور فوری برای اصلاح قیمت کود شیمیایی اوره، پرداخت کامل مطالبات گندمکاران بدون کسر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کشاورزان شد و تاکید کرد: دولت ضمن رسیدگی فوری به این مطالبات، نتیجه اقدامات انجام‌شده را اعلام کند.