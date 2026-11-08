به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت‌های اخیر، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند منتشر شده که مدعی آتش‌سوزی یک کلاس درس در دانشگاه بندر ماهشهر در بود.

بر اساس بررسی‌های میدانی و توضیحات رسمی مسئولان دانشگاه، برخلاف ادعای این رسانه‌ها، حادثه مذکور ربطی به کلاس‌های درس نداشته و محل آتش سوزی یکی از اتاق‌های دانشگاه بوده است.

رئیس و مدیریت دانشگاه آزاد واحد ماهشهر توضیح دادند که این حادثه به دلیل بارندگی شدید و اتصالی کابل‌های کولر رخ داده است. نفوذ آب از لای کولر به بخش برق، موجب جرقه زدن، تولید دود مختصر و شعله‌ور شدن پرده کنار آن شده که با حضور به موقع مهار شد.

مدیریت دانشگاه ضمن تکذیب فضاسازی‌ها و شایعات ضدانقلاب تأکید کرد که وضعیت در این دانشگاه کاملاً عادی است و روند آموزشی بدون هیچ مشکلی جریان دارد.