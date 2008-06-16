اختصاص 25 صدم درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به بانوان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکرم زیب ارزانی بعد از ظهر امروز در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت هفته زن و مقام مادر با حضور نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: این اعتبار در راستای اجرای برنامه های توسعه فرهنگی و اجتماعی بانوان آذربایجان غربی در سال جاری هزینه می شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد کار گروه بانوان استانداری بیان داشت: ساماندهی مهدهای کودک، آموزش مهارتهای زندگی برای زوجهای جوان دستگاههای اجرایی و اجرای 14 طرح پژوهشی از دیگر مصوبات این کارگروه است.

زیب ارزانی ضمن تشریح برنامه های بزرگداشت هفته زن در این استان بیان داشت: برگزاری جشن بزرگ میلاد کوثر، برنامه های مختلف فرهنگی و هنری نظیر نمایشگاه صنایع دستی و خطاطی، مسابقات ادبی و کتابخوانی، غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، مسابقات ورزشی، پیاده روی بانوان، برگزاری نشستهای علمی و دینی و تقدیر از زنان نخبه و بانوان نمونه از اهم برنامه های گرامیداشت این هفته در آذربایجان غربی است.

وی با بیان فضایل اخلاقی حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: معرفی شخصیت واقعی حضرت زهرا (س) به جامعه خودمان و تمام زنان دنیا از اهداف گرامیداشت این روز است.

وی یادآور شد: حضرت زهرا(س) باید به عنوان یک الگوی کامل به جهانیان معرفی شود زیرا دنیا نیز تشنه پذیرش الگوی سالم است تا از سردرگمی نجات یابد.

وی خواستار پرداختن به شناسایی ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار توسط دستگاههای اجرایی استان شد و گفت: نباید برنامه های گرامیداشت روز زن به یک هفته ختم شود.