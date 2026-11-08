به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی، شامگاه یک‌شنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام در اسفراین، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: شهدای گمنام با تأسی به حضرت فاطمه زهرا (س)، شهیده مظلوم و گمنام مدینه، مسیر اخلاص و ایثار را انتخاب کردند.

وی افزود: دعا کردن برخی شهدا برای گمنام ماندن پس از شهادت، نشان‌دهنده اخلاصی است که درس بزرگی برای همه ما دارد.

وی با بیان اینکه شهدا زنده‌اند، تصریح کرد: شهدا اعمال، رفتار و گفتار ما را می‌بینند و بر ادامه راهشان ناظر هستند.

امام جمعه اسفراین با اشاره به ویژگی شجاعت و دلاوری شهدا بیان کرد: شهدای گمنام درس شجاعت را از امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امام راحل و امام شهید آموختند و در برابر دشمنان و مستکبران ایستادگی کردند.

وی افزود: شهدا از هیچ‌کس جز خداوند نترسیدند و با توکل به خدا، همه سختی‌ها و دل‌بستگی‌های دنیوی را برای دفاع از ارزش‌ها پشت سر گذاشتند.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خانواده‌های معظم شهدا گفت: در کشور خانواده‌هایی داریم که دو، سه، چهار و حتی تعداد بیشتری از فرزندان خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم کرده‌اند و این میزان ایثار و شجاعت، نشان‌دهنده عمق اعتقاد و پایبندی آنان به مسیر ولایت است.

وی با اشاره به روایت خانواده‌ای که پنج فرزند خود را در راه دفاع از ایران تقدیم کرده است، بیان کرد: ایستادگی چنین خانواده‌هایی در برابر فشار دشمنان، نمونه‌ای از شجاعت و دلاوری است که باید برای نسل‌های آینده بازگو شود.

امام جمعه اسفراین در پایان تأکید کرد: ملت ایران با الگوگیری از شهدا و امام شهید خود، مسیر شجاعت، اقتدار و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را ادامه خواهد داد.