به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج کهریزی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز بارش‌های متناوب و لغزندگی سطح محورهای برون‌شهری شرق استان تهران اظهار کرد: با توجه به تغییر شرایط جوی، در حال حاضر سطح جاده‌های این منطقه لغزنده است و رانندگان باید برای پیشگیری از هرگونه حادثه با احتیاط کامل تردد کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای افزود: به دلیل افزایش مسافت ترمزگیری در مسیرهای لغزنده، رانندگان باید ضمن کاهش سرعت و حرکت با سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را با خودروی جلویی حفظ کنند تا تسلط کامل بر کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تصریح کرد: رانندگان همچنین باید از انجام ترمزهای ناگهانی و شدید که موجب انحراف و قفل شدن چرخ‌ها می‌شود، به‌طور جدی خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو از جمله برف‌پاک‌کن‌ها و آج لاستیک‌ها اطمینان حاصل یابند.

کهریزی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های گشتی پلیس راه در تمامی محورها مستقر هستند و از رانندگان تقاضا می‌شود ضمن همکاری کامل با ماموران مستقر، در صورت نیاز به امدادرسانی بلافاصله با شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.