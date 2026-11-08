به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده در نشست هماهنگی این رویداد اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌ها و تشکل‌های مردمی با حمایت دولت زمینه‌ساز حل مسائل محلات، ارتقای اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

وی افزود: آثار و تجربه‌های ارسالی در ۱۲ محور عملیاتی و بر اساس سه شاخص تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارزیابی می‌شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بیان کرد: اعضای شوراهای پیشرفت محله‌محور، شهروندان، گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، شوراهای اسلامی شهر و روستا و فعالان اجتماعی می‌توانند در این رویداد مشارکت کنند و تجربه‌های اجراشده از مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ امکان شرکت در رویداد را دارند.

رضاقلیزاده گفت: علاقه‌مندان می‌توانند پس از دریافت و تکمیل فرم‌های مربوط از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، آثار خود را در سامانه‌ای که متعاقباً اعلام می‌شود ثبت کنند و در پایان از صاحبان تجربه‌ها و طرح‌های برتر تقدیر خواهد شد.