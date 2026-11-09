به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وقوع ۲۰۶ مورد خاموشی فشار متوسط و ۲۴۳۴ مورد خاموشی فشار ضعیف در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه اعلام کرد: عمده این قطعی‌ها به دلیل بارندگی، سیل و حوادث طبیعی در مناطق ۲۲‌گانه استان رخ داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در خصوص خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها بیان کرد: شرایط نامساعد جوی در شهرستان فیروزکوه منجر به ریزش کوه و برخورد تخته‌سنگی بزرگ با یکی از پایه‌های فشار متوسط در مسیر روستای «امارت» شد که شکستگی پایه و قطع موقت جریان برق را در این محدوده به دنبال داشت.

وی درباره حوادث مشابه در سایر نقاط استان افزود: در منطقه لواسانات نیز جاری شدن سیل و رانش زمین باعث شکستگی دو اصله تیر چوبی شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های تعمیراتی به محل اعزام شده و عملیات بازسازی شبکه را آغاز کردند.

محمودی با تأکید بر سرعت عمل نیروهای امدادی در مدیریت بحران تصریح کرد: اکیپ‌های عملیاتی واحد تعمیرات که از پیش در حالت آماده‌باش بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نقاط حادثه‌دیده اعزام شدند و با بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، پایداری شبکه را به حالت عادی بازگرداندند.