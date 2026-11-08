به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه امیر فولادی در دیدار با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه ورزش نیروهای مسلح و ورزش استان تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های موجود را فرصتی برای توسعه ورزش قهرمانی دانست.

وی با بیان اینکه یگان‌های نظامی مستقر در خراسان جنوبی از امکانات و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند، اظهار کرد: باید از این ظرفیت‌ها برای کمک به توسعه ورزش استان استفاده شود.

مسئول تربیت بدنی نیروهای مسلح کشور با اشاره به برنامه سفرهای استانی این مجموعه گفت: دیدار با مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها از جمله برنامه‌های این سفرهاست و گزارش مسائل و موضوعات مطرح‌شده نیز به وزیر ورزش و جوانان ارائه می‌شود.

فولادی در ادامه خواستار فراهم شدن زمینه همکاری مسئولان ورزش یگان‌ها و پادگان‌های نیروهای مسلح با اداره کل ورزش و جوانان استان شد تا امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی این مجموعه‌ها در مسیر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به برخورداری سپاه، نیروی انتظامی و قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ از امکانات ورزشی افزود: بخشی از این ظرفیت‌ها می‌تواند در قالب همکاری مشترک در اختیار ورزش استان قرار گیرد.

مسئول تربیت بدنی نیروهای مسلح کشور، رشته‌های تیراندازی، کوهنوردی و دوومیدانی را از جمله زمینه‌های مستعد برای همکاری مشترک برشمرد و گفت: این رشته‌ها ظرفیت بالایی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی با مشارکت نیروهای مسلح و مجموعه ورزش استان دارند.

فولادی همچنین با تأکید بر پیوند میان ورزش قهرمانی و گسترش ورزش همگانی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌هایی همچون کم‌آبی، می‌توان با تکیه بر شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های بومی خراسان جنوبی، یک یا دو رشته ورزشی مستعد را به‌صورت هدفمند مورد حمایت و سرمایه‌گذاری قرار داد تا استان در عرصه ملی جایگاه برجسته‌تری کسب کند.