به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: آینده شهرها بیش از هر چیز به کیفیت تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز در حوزه مدیریت شهری گرفته می‌شود و آثار آن در سال‌های آینده بر زندگی شهروندان نمایان خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان، مهندسان و فعالان حوزه شهرسازی استان بوشهر افزود: شهرسازی صرفاً به توسعه کالبدی، احداث معابر و ایجاد زیرساخت‌ها محدود نیست، بلکه با کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و منافع نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارد.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تصریح کرد: پایبندی به اصول شهرسازی یک انتخاب سلیقه‌ای نیست، بلکه وظیفه‌ای قانونی و مدیریتی است و شهرداران به‌عنوان مسئولان اجرایی شهرها باید در اجرای طرح‌های مصوب، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی جدیت داشته باشند.

زارع با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی درآمدی شهرداری‌ها گفت: تأمین منابع مالی و اداره شهرها نباید به قیمت نادیده گرفتن مقررات شهرسازی و تضییع حقوق شهروندان تمام شود؛ از این رو شهرداری‌ها باید با متنوع‌سازی منابع درآمدی و تقویت درآمدهای پایدار، وابستگی خود به عوارض و جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی را کاهش دهند.

وی توسعه متوازن و عادلانه شهرهای استان را از اولویت‌های برنامه‌ریزی شهری دانست و بیان کرد: توجه به مناطق کمتر برخوردار، توزیع عادلانه امکانات و خدمات، حفاظت از سواحل و منابع طبیعی و رعایت شرایط اقلیمی و ملاحظات زیست‌محیطی باید در کانون تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه زمانی ارزشمند و ماندگار است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، منافع نسل‌های آینده را نیز در نظر بگیرد و بر پایه مطالعات کارشناسی و نگاه بلندمدت شکل بگیرد.

زارع همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: استفاده از توان تخصصی مهندسان، نظارت مؤثر بر فرایند ساخت‌وساز و رعایت مقررات ملی ساختمان، از الزامات ارتقای ایمنی، کیفیت ساخت‌وساز و نظم شهری است.

وی با بیان اینکه تصمیم‌های امروز مدیران شهری، چهره شهرها و سطح رفاه شهروندان را در سال‌های آینده تعیین می‌کند، افزود: قانون‌مداری، حفاظت از حقوق عمومی و تأمین درآمدهای شهری در چارچوب ضوابط قانونی باید به‌عنوان اصول ثابت و غیرقابل چشم‌پوشی مدیریت شهری دنبال شود.

استاندار بوشهر ابراز امیدواری کرد با افزایش تعامل و هماهنگی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول، زمینه شکل‌گیری شهرهایی منظم، ایمن، متوازن و متناسب با شأن و نیازهای مردم استان فراهم شود.

این همایش به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد و در حاشیه آن از کتاب «توسعه فضایی شهرهای بندری» رونمایی شد.