به گزارش خبرنگار مهر، هادی آقابابایی در دومین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان و کارگروه جوانی جمعیت و خانواده با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه تشکل‌های مردمی اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ سازمان مردم‌نهاد در شهرستان ملارد به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به روند چشمگیر این فعالیت‌ها افزود: تنها در کمتر از یک ماه گذشته، ۱۷ سازمان مردم‌نهاد در این شهرستان به ثبت رسیده که این امر موجب شده ملارد رتبه نخست استان تهران را در زمینه ثبت سمن‌ها از آن خود کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت سمن‌ها و مشارکت فعال تشکل‌ها نقش بسیار مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و حوزه جوانان دارد که باید به عنوان یک اولویت دنبال شود.