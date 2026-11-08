به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران از آغاز اردوهای راهیان نور دانش آموزی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با همکاری سپاه امام صادق علیه السلام و اداره کل آموزش و پروش استان بوشهر پنج هزار دانش آموزان دختر و پسر از استان بوشهر در قالب اردوهای راهیان نور به سرزمین های عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر با اشاره برنامه های این اردوها افزود: اردوهای راهیان نور دانش آموزی استان بوشهر از ۱۳ آبان با شعار«ازتبار رئیسعلی،هم عهد هستیم با ولی» آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و در این اردوها دانش آموزان از یادمان های شهدای شرق کارون،شلمچه،هویزه، موزه دفاع مقدس خرمشهر، دشت ذولفقاری، علقمه و مزار سردار شهید علیرضا تنگسیری،بازدید و زیارت خواهند کرد.

معینی گفت: اردوی راهیان نور، بازخوانی و احیای فرهنگ حماسه و ایثارگری ملتی است که با تمسک مطلق به نیروی الهی و پیروی محض از ولایت فقیه توانستند صادر کننده فرهنگ مقاومت و ما میتوانیم در جای جای جهان باشند. و این را در دفاع مقدس اول ، دوم و سوم به تمام دنیا نشان دادند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز، بلاخص شهدای مظلوم میناب، هدف از برگزاری اردوی راهیان نور دانش‌آموزی را مقابله با جنگ نرم دشمن، از طریق الگو دهی و معرفی جلوه‌های عینی ایثار، مقاومت و شهادت دانست و اضافه کرد: برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است تا در این اردوها، زمینه‌ای برای گسترش روحیه انقلابی و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان استان فراهم شود.

وی همچنین ضمن اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان بوشهر در سال جاری با شعار بوشهر پرچم دار حماسه‌های نخست، تصریح کرد: روایت ایثار و شهادت نوجوانان کشور از سوی راویان دفاع مقدس بیان می‌شود تا نسل جدید انقلاب با میراث ارزشمند شهیدان نوجوان آشنا شوند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر در پایان خاطر نشان کرد: همزمان با برگزاری اردوهای راهیان نور، دانش آموزان در اردوهای راهیان پیشرفت و امید نیز شرکت خواهند کرد.