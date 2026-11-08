به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود تاج لنگرودی، شامگاه یکشنبه در دویست‌وپنجاه‌وسومین تجمع مردمی مردم شهر لنگرود، با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از جایگاه ولایت و حفظ معارف دینی اظهار کرد: حساسیت حضرت زهرا (س) نسبت به حفظ احادیث پیامبر اکرم (ص)، نشان‌دهنده اهمیت صیانت از اسناد و معارف دینی و انتقال درست آن‌ها به نسل‌های آینده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره اهمیت یک نوشته اخلاقی افزود: در این روایت، حضرت زهرا (س) بر حفظ نوشته‌ای تأکید می‌کنند که در آن پیامبر اکرم (ص) بر رعایت حقوق همسایگان و وفای به عهد سفارش کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که ارزش آن نوشته را برابر با دو فرزند خود، امام حسن و امام حسین (ع)، دانستند.

دفاع از میراث نبوی و جایگاه ولایت در سیره حضرت زهرا (س)

حجت الاسلام تاج لنگرودی با بیان اینکه این روایت بیانگر اهمیت حفظ و انتقال احادیث پیامبر اکرم (ص) است، گفت: حضرت زهرا (س) همان‌گونه که در دفاع از امامت و ولایت تا پای جان ایستادگی کردند، نسبت به حفظ احادیث پیامبر نیز حساسیت داشتند؛ چراکه دشمنان با هدف تضعیف جایگاه ولایت، درصدد از بین بردن یا کم‌اهمیت جلوه دادن اسناد و مدارکی بودند که این جایگاه را تبیین می‌کرد.

وی با اشاره به موضوع منع نقل حدیث در صدر اسلام تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در برابر هر اقدامی که موجب تضعیف معارف نبوی و جایگاه ولایت می‌شد، ایستادگی کردند و این مسئله نشان می‌دهد که صیانت از حقایق دینی و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعد، مسئولیتی مهم و اساسی است.

ضرورت شناخت و تبیین اسناد و مبانی نظام اسلامی

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت شناخت مبانی اعتقادی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: امروز نیز باید نسبت به اسناد و مدارکی که مبانی نظام اسلامی را تبیین می‌کنند، شناخت و حساسیت داشته باشیم و قانون اساسی و ساختارهای قانونی کشور را به‌درستی مطالعه و برای دیگران تبیین کنیم.

حجت الاسلام تاج لنگرودی افزود: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) برای حفظ اسناد و احادیث پیامبر اهمیت قائل بودند، ما نیز باید نسبت به اسنادی که جایگاه ولایت فقیه و ساختار نظام اسلامی را تبیین می‌کنند، آگاه باشیم و اجازه ندهیم مبانی قانونی و اعتقادی کشور بدون شناخت و آگاهی مورد قضاوت قرار گیرند.

وی با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبری در ساختار قانونی کشور بیان کرد: برای پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره جایگاه رهبری، باید به قانون اساسی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن مراجعه کرد و به‌جای تکیه بر ادعاها، مبانی قانونی را شناخت و تبیین کرد.

حجت الاسلام تاج لنگرودی در پایان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه لنگرود، گفت: این حضور نشانه همراهی و همبستگی مردم است و امیدوارم که دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.