سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر سطح معابر و جاده‌های خراسان شمالی به دلیل بارندگی خیس و لغزنده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی با تأکید بر رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، از رانندگان خواست از ترمزگیری ناگهانی به‌ویژه هنگام عبور از پیچ‌ها خودداری کرده و پیش از حرکت از سالم بودن سیستم برف‌پاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی بیان کرد: رانندگی با سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و توجه به شرایط جوی و لغزندگی جاده‌ها نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.