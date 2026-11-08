به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان، پیش‌بینی بارندگی شدید و کاهش محسوس دما و همچنین احتمال آبگرفتگی معابر، با مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت تمامی مدارس مازندران در همه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم صرفاً شامل مراکز آموزشی است و فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان مشمول تعطیلی یا دورکاری نمی‌شود و این مجموعه‌ها با تمام ظرفیت و طبق روال عادی به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت شرایط جوی، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و مرخصی مدیران در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز با دستور استاندار لغو شده است.

قاسمی طوسی تأکید کرد: هرگونه تصمیم جدید درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان در روزهای آینده، صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ بنابراین شهروندان از توجه به اخبار غیررسمی و بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.