به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، در جریان بازدید میدانی از نقاط حادثه‌خیز، رودخانه‌ها و محورهای مواصلاتی بخش‌های کهریزک و خاوران اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارش‌های سیل‌آسا در استان تهران، با تصمیمات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران و همکاری هماهنگ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تمامی آب‌گرفتگی‌های رخ‌داده در شهرستان به سرعت مهار و برطرف شد.

وی با اشاره به وضعیت ایمن‌سازی حوزه آبریز روستای چهلقز در بخش خاوران افزود: با احداث مهندسی‌شده حوضچه‌های آرامش توسط شهرداری و امور آب، سرعت سیلاب مهار و به کانال‌های پاکدشت هدایت شد؛ در غیر این صورت، این حجم از روان‌آب به محور پرتردد بزرگراه امام رضا (ع) وارد می‌شد و خسارات سنگینی به بار می‌آورد.

فرماندار ویژه شهرستان ری به پایش وضعیت آب‌گذرهای این بزرگراه اشاره کرد و گفت: از میان ۱۲ کالورت موجود در بزرگراه امام رضا (ع)، ۹ دهانه توسط نیروهای راهداری پاک‌سازی و لایروبی شده، اما ۳ کالورت بحرانی دیگر همچنان نیازمند لایروبی فوری هستند که برای پیشگیری از انسداد مسیر، اقدامات تکمیلی در حال پیگیری است.

سلیمان‌پور با تأکید بر لزوم اصلاح مدیریت راهداری در مرزهای دو شهرستان تصریح کرد: نگهداری این بخش از بزرگراه با وجود قرارگیری در حوزه استحفاظی ری، بر عهده راهداری پاکدشت است و ما به مدیرکل راهداری استان تهران اعلام کردیم که ایمنی مردم نباید معطل کمبود اعتبارات یا تداخلات اداری بماند و فرمانداری ری آماده هرگونه پشتیبانی است.

رئیس ستاد مدیریت بحران ری در پایان با هشدار درباره تداوم فصل بارندگی خاطرنشان کرد: نباید با فروکش کردن یک سامانه بارشی کار را تمام‌شده دانست؛ زیرا در ابتدای فصل بارش‌ها هستیم و تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید تا پایان این فصل در آماده‌باش کامل بمانند.