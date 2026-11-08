به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب الله شعبانی موثقی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم شهر زنجان در میدان انقلاب این شهر، با قدردانی از حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که برای رضای خداوند همواره در صحنه حاضر می‌شوند و حضور باشکوه مردم در تجمعات اخیر نیز جلوه‌ای از امان، بصیرت و اراده الهی آنان است.

وی با اشاره به تداوم اجتماعات مردمی پس از شهادت رهبر شهید انقلاب افزود: در روزهای ابتدایی، برخی تصور می‌کردند این تجمعات پس از چند روز یا با پایان مراسم تشییع و چهلم کاهش پیدا می‌کند، اما استمرار حضور مردم، محاسبات دشمنان را برهم زد و موجب نگرانی رسانه‌های معاند شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره عظمت ایمان افرادی که بدون مشاهده پیامبر و امام خود به آنان ایمان می‌آورند، تصریح کرد: ملت ایران با ایمان، معرفت و بصیرت خود نشان داده‌اند که می‌توانند در مسیر زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نقش‌آفرین باشند.



آمریکا را باید با مطالعه تاریخ و عملکرد آن شناخت



حجت‌الاسلام شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی استعمار آمریکا گفت: برای شناخت ماهیت این کشور باید تاریخ شکل‌گیری آن و رفتار با بومیان و سرخپوستان را مطالعه کرد؛ چراکه سیاست‌های مبتنی بر اشغال سرزمین، کشتار و آواره‌سازی مردم، ریشه‌ای دیرینه در تاریخ آمریکا دارد.

وی با اشاره به جنایات تاریخی علیه بومیان آمریکا و کشف گورهای دسته‌جمعی مرتبط با مدارس شبانه‌روزی سرخپوستان خاطرنشان کرد: آمریکا همان آمریکاست، اما در ابزارهای سلطه و شیوه‌های اعمال قدرت تجربه بیشتری پیدا کرده است. ملت ایران نیز به‌خوبی دریافته‌اند که نمی‌توان به وعده‌ها و رفتار چنین قدرتی اعتماد کرد.

وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمله به مدرسه میناب، این اقدامات را نشانه‌ای از ماهیت سلطه‌طلبانه و ضدانسانی جبهه استکبار دانست و بر ضرورت شناخت دقیق تاریخ و عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی مایه افتخار است، اظهار کرد: باید به این ملت، امام راحل و رهبر شهید انقلاب افتخار کرد که روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌گران را در جامعه تقویت کردند.



مطالبه‌گری دلسوزانه با حفظ وحدت ملی منافاتی ندارد



حجت‌الاسلام شعبانی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی بیان کرد: مردم حق دارند مطالبات و انتقادات خود را مطرح کنند و مطالبه‌گری اگر از سر دلسوزی و خیرخواهی باشد، نه‌تنها با وحدت منافاتی ندارد، بلکه می‌تواند به اصلاح امور کمک کند؛ با این حال، امروز کشور در شرایطی قرار دارد که اولویت اصلی آن مقابله با دشمن و حفظ آمادگی در برابر تهدیدهاست.

وی با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس و اختلاف‌نظرهای سیاسی آن دوران افزود: امام خمینی (ره) با وجود آگاهی از اختلافات میان مسئولان، بر اولویت جنگ و ضرورت تمرکز کشور بر دفاع تأکید داشتند. امروز نیز باید با درک شرایط حساس کشور، از اختلافات فرعی پرهیز کرد و در مسیر تقویت انسجام ملی گام برداشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان همچنین با اشاره به نگرانی‌های مردم درباره مذاکرات و تجربه‌های گذشته کشور در این زمینه گفت: نگرانی مردم درباره مذاکرات قابل درک است؛ به‌ویژه آنکه تجربه مذاکرات گذشته به جنگ دوازده‌روزه منتهی شد. از این رو، مسئولان باید در هرگونه مذاکره، شروط و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مدنظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام شعبانی با تأکید بر ضرورت تبعیت عملی از ولایت فقیه خاطرنشان کرد: معیار ولایت‌مداری، حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و همه ما باید در شرایط کنونی با حفظ وحدت، مطالبه‌گری دلسوزانه و تبعیت از رهبری، اولویت اصلی کشور یعنی ایستادگی در برابر دشمن را دنبال کنیم.