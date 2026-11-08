به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا هاشم‌زهی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح بخشی از اقدامات دوساله دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات عمرانی و خدماتی از اولویت‌های مدیریت شهرستان بوده و در این مسیر، پیگیری مطالبات مردم و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی دنبال شده است.

وی با اشاره به مطالبات چندین‌ساله مردم در حوزه راه و عمران شهری افزود: پس از دو سال پیگیری و با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی، پروژه بهسازی و آسفالت بلوار اصلی بمپور به طول نزدیک به ۷ کیلومتر اجرا شد و به انتظار ۲۰ ساله مردم برای ساماندهی این محور پایان داد.

فرماندار بمپور همچنین از اجرای طرح روشنایی بزرگراه شهید ولی‌مرادی خبر داد و گفت: روشنایی این محور از مبدأ شهرستان بمپور و شهر محمدان به سمت ایرانشهر آغاز شده و محدوده ورودی و حوزه استحفاظی شهرستان روشن و ایمن‌سازی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش بخشداران و مجموعه راهداری، راه‌های دسترسی روستایی شهرستان نیز ساماندهی شده و اقدامات مربوط به اصلاح روشنایی و بهسازی معابر روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

۱۰ حلقه چاه جدید برای تقویت آب‌رسانی

فرماندار بمپور با تأکید بر اینکه تأمین آب آشامیدنی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است، بیان کرد: در راستای رفع مشکلات آبی مناطق روستایی، ۱۰ کیلومتر خط انتقال آب در روستاهای بهشت‌آباد، شکرآباد و مناطق همجوار اجرا شده که بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند کرده است.

وی از حفر و تجهیز ۱۰ حلقه چاه جدید و اجرای ۳۸ کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب در شهر و روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: همچنین ۲۶ کیلومتر لوله تخلیه شده و مخزن ذخیره پنج‌هزار مترمکعبی در ورودی شهر تکمیل شده است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از افت فشار آب و قطعی‌های برق اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش نوسانات تأمین آب انجام شده است.

فرماندار بمپور همچنین از آمادگی برای تأمین روزانه تا ۱۰ هزار لیتر آب آشامیدنی سالم و استاندارد مورد نیاز بخش دیالیز بیماران خبر داد.