به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر بنی‌اسد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه سنگ‌های ساختمانی اظهار کرد: ایران با برخورداری از حدود ۲ هزار و ۶۸۰ معدن ثبت‌شده سنگ ساختمانی، از کشورهای برخوردار از ذخایر ارزشمند این حوزه به شمار می‌رود و از نظر میزان ذخایر معدنی نیز رتبه چهارم جهان را در اختیار دارد.



وی افزود: تنوع سنگ‌های ساختمانی ایران در میان کشورهای جهان جایگاه نخست را برای کشور رقم زده است و این تنوع، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنعت سنگ ایران به شمار می‌رود که می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر این صنعت در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.



این کارشناس ارشد متریال سنگ ادامه داد: صنعت سنگ ایران از نظر فرآوری نیز ظرفیت قابل توجهی دارد و کشور در این بخش در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است، بنابراین مجموعه این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که صنعت سنگ می‌تواند به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی و صادراتی کشور تبدیل شود.



بنی‌اسد با اشاره به نقش شرایط اقلیمی در شکل‌گیری تنوع سنگ‌های ساختمانی گفت: ایران از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار است و وجود حدود ۵۱ نوع آب‌وهوا موجب شده است منابع سنگی کشور از نظر رنگ، بافت و ویژگی‌های فنی تنوع زیادی داشته باشند.



وی با تأکید بر ضرورت انتخاب متناسب سنگ با شرایط محیطی اظهار کرد: استفاده از سنگ در پروژه‌های مختلف باید متناسب با ویژگی‌های اقلیمی و شرایط محل انجام شود زیرا سنگ‌ها از نظر میزان جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت سایشی و قابلیت ساب‌پذیری تفاوت دارند.



این کارشناس سنگ افزود: بی‌توجهی به ویژگی‌های فنی سنگ هنگام انتخاب مصالح می‌تواند بر عملکرد و عمر مفید پروژه اثر بگذارد و به همین دلیل شناخت مشخصات هر نوع سنگ و تناسب آن با محل مصرف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



بنی‌اسد با اشاره به پیشینه طولانی استفاده از سنگ در معماری ایران تصریح کرد: آثار تاریخی برجای مانده از دوره‌های مختلف از جمله تخت‌جمشید و آتشکده‌های تاریخی، نمونه‌هایی از ماندگاری بناهایی هستند که در ساخت آن‌ها از سنگ استفاده شده است و این موضوع اهمیت شناخت مصالح و تناسب آن با شرایط محیطی را نشان می‌دهد.



وی در ادامه فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت سنگ دانست و گفت: بخشی از کارخانه‌های سنگ‌بری کشور همچنان با دستگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که سال‌های زیادی از عمر آن‌ها گذشته است و استمرار استفاده از این تجهیزات موجب افزایش ضایعات مواد اولیه و کاهش بهره‌وری در فرآیند تولید می‌شود.



بنی‌اسد تأکید کرد: ارتقای جایگاه صنعت سنگ ایران در بازارهای حرفه‌ای جهان نیازمند نوسازی ماشین‌آلات، بهبود فرآیندهای فرآوری و افزایش کیفیت تولید است و در کنار این موارد باید برای تربیت اپراتورهای متخصص و تقویت دانش فنی نیز برنامه‌ریزی شود.



وی افزود: برخورداری از منابع معدنی متنوع به تنهایی برای توسعه صنعت سنگ کافی نیست و بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت مستلزم آن است که مراحل استخراج، فرآوری و آماده‌سازی محصول با تجهیزات مناسب و دانش فنی روز انجام شود.



این کارشناس ارشد متریال سنگ با بیان اینکه توان علمی و نیروی انسانی متخصص برای ایجاد تحول در این صنعت وجود دارد، اظهار کرد: بخش مهمی از ظرفیت مورد نیاز برای حرکت به سمت توسعه در داخل کشور وجود دارد و مسئله اصلی فراهم شدن سرمایه و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب برای ورود فناوری‌های جدید به این صنعت است.



بنی‌اسد خاطرنشان کرد: نوسازی تجهیزات می‌تواند در کاهش ضایعات و افزایش راندمان تولید مؤثر باشد و در کنار ارتقای کیفیت فرآوری، زمینه رقابت بهتر محصولات سنگی ایران در بازارهای حرفه‌ای جهان را فراهم کند.



وی گفت: اگر ظرفیت‌های معدنی، نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز در کنار یکدیگر قرار گیرند، صنعت سنگ ایران می‌تواند از ظرفیت‌های موجود بهره بیشتری بگیرد و جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی پیدا کند.