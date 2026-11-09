به گزارش خبرنگار مهر، حامد غلامی ، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و رفع ۸۵ مورد نشت پنهان در شبکه توزیع و انشعابات آب مناطق تحت پوشش این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: اجرای این عملیات موجب جلوگیری از هدررفت ۱۷ لیتر آب در ثانیه شده است.

وی با اشاره به اجرای مستمر برنامه‌های مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب اظهار کرد: این عملیات با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری تجهیزات فنی و حضور به‌موقع اکیپ‌های بهره‌برداری در مناطق شهری و روستایی انجام شده است.

غلامی افزود: از مجموع موارد شناسایی‌شده، ۱۵ مورد مربوط به نشت پنهان در شبکه توزیع و ۷۰ مورد مربوط به انشعابات آب بوده است.

سرپرست بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران تصریح کرد: شناسایی شیرآلات ناپیدا و انشعابات غیرمجاز نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده که نقش مؤثری در کاهش تلفات آب و آب بدون درآمد دارد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات نشت‌یابی بر اساس جدول زمان‌بندی و برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا با صیانت از منابع آبی، زمینه کاهش هدررفت و مدیریت بهینه مصرف آب فراهم شود.